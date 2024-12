Geel poeder voor groene toekomst?

Een poeder gemaakt in een Amerikaans laboratorium vangt koolstofdioxide uit de lucht. Het idee is om dit vervolgens op te slaan of te gebruiken voor industriële doeleinden.

In 2016 tekende de Europese Unie het Klimaatakkoord van Parijs. Het uiteindelijke doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Om dit doel te behalen spraken de lidstaten een aantal jaar later onder meer met elkaar af dat de EU in 2030 minimaal 55 procent minder koolstofdioxide moet uitstoten.

Technologie kan hierbij helpen. Bedrijven en universiteiten over de hele wereld zijn bijvoorbeeld bezig met onderzoek naar het afvangen van het broeikasgas. Zo ook de University of California, Berkely. Hier hebben wetenschappers een veelbelovend poeder gemaakt.

Loslaten

Het poreuze goedje is een zogenoemd covalent-organisch raamwerk (COF). Dit raamwerk bestaat uit sterke, chemische verbindingen die als een spons werken en moleculen uit de lucht ‘zuigen’. Het poeder kan honderden keren worden gebruikt om koolstofdioxide te adsorberen – bijvoorbeeld bij energiecentrales of fabrieken.

Eenmaal opgenomen, moet de CO 2 veilig worden opgeslagen of gebruikt in industriële processen. Universitair hoofddocent chemische technologie David Vermaas, werkzaam aan de TU Delft en niet betrokken bij het onderzoek, plaatst hierbij een kanttekening. “Koolstofdioxide laat niet vanzelf los. Je moet er energie in stoppen om dat voor elkaar te krijgen.” In het laboratorium gebruiken de onderzoekers een temperatuur van 60 graden Celsius om het gas weer vrij te laten uit het poeder, melden ze in het persbericht.

Grote stap

Vermaas noemt het Nature-artikel verder interessant: “Het laat zien dat COF-materialen uiteindelijk heel stabiel zijn. Dat is een grote stap voorwaarts, ook in vergelijking met de gebruikelijke route binnen CO 2 -adsorptie, met bijvoorbeeld amines or quinone-gebaseerde stoffen.”

Hoofdonderzoeker en scheikundige Omar Yaghi zegt dat hij zich een toekomst kan voorstellen waarin er in metropolen grote installaties worden gebouwd met dit poeder. Hij heeft plannen om het gebruik van dit type koolstofopvang op te schalen met zijn bedrijf Atoco, gevestigd in Californië. Wordt hopelijk vervolgd.

Bronnen: Nature, The Guardian

Beeld: Zihui Zhou/University of California, Berkeley