Ging deze dinosaurus zijn soortgenoten met knots te lijf?

Gebroken, en later genezen, pantserplaten rond de heupen van deze dinosaurus zouden volgens een nieuwe studie zijn toegebracht door de knotsstaart van een soortgenoot.

Ooit de klassieker Ghostbusters gezien? In deze film uit 1984 kwam de demon en halfgod Zuul the Gatekeeper of Gozer voor. De kop van een nieuwe dinosaurussoort waar onderzoekers acht jaar geleden op stuitten in Montana (VS), vertoonde gelijkenissen met het hoofd van dit personage. In 2017 kreeg het uitgestorven dier dan ook de naam: Zuul crurivastator.

Nu is deze gepantserde dinosaurus wederom in het nieuws. Niet vanwege zijn kop, maar vanwege zijn staart. Paleontologen hebben bewijs gevonden dat de dieren hun iconische knotsachtige staart niet alleen gebruikten om roofdieren zoals de Tyrannosaurus rex af te weren, maar ook om elkaar te lijf te gaan.

Knots

Het fossiel dat de wetenschappers in Montana opgroeven, was bezaaid met grote stekelige botten. Een aantal van deze stekels in de buurt van de heup van het dier, zo beschreven de onderzoekers deze week in Biology Letters, misten de top. Deze botten hadden geen scherpe punt meer, maar een stompe.

Volgens de paleontologen is het niet aannemelijk dat een roofdier zoals Tyrannosaurus rex deze beschadigingen heeft aangebracht. De stekels op de rug en de kop van het dier zijn namelijk niet gehavend. Plekken waar de roofdieren aanvallen, aldus de Canadese paleontoloog en hoofdauteur Victoria Arbour van het Royal BC Museum. Ook zijn er geen bijtwonden of krassen gevonden op het fossiel, iets dat je wel zou verwachten na een gevecht met een predator.

Op de tekening onder het echte fossiel van Zuul crurivastator is in het rood aangegeven welke stekels waren beschadigd. © Royal Ontario Museum

Zuul crurivastator, die 76 miljoen jaar geleden op aarde rondstampte en onderdeel uitmaakte van de ankylosaurussen,had een drie meter lange staart met stekels. Het uiteinde was een stuk platter dan de rest van zijn staart en kon dienen als een soort knots. En dit ‘wapen’ van een soortgenoot zou de beschadigingen aan het fossiel wel kunnen verklaren.

Meerdere functies

Een verdedigbare studie, laat paleontoloog Dennis Voeten van de Zweedse Uppsala-universiteit weten. “Omdat ankylosauriërs planteneters waren is het duidelijk dat hun staartknots niet voor jacht zal zijn gebruikt. De vondst dat Zuul verwondingen opliep die consistent zijn met staartgevechten kan er inderdaad op wijzen dat de knots gebruikt werd in de strijd om een partner of om dominantie in de kudde te verkrijgen – net zoals herten hun gewei gebruiken.”

Voeten vervolgt: “We weten ook dat dergelijke modificaties vaak voor meerdere functies worden ingezet. De slagtanden van olifanten worden gebruikt voor uiterlijk vertoon maar dienen daarnaast als een handig werktuig, bijvoorbeeld om te graven.”

Hoewel de onderzoekers hun verklaring van de staartknots als wapen in gevechten binnen de soort goed lijken te onderbouwen, denkt de paleontoloog dus niet dat de staart enkel hiervoor werd gebruikt. Hij kan ook nog altijd een verdedigingsfunctie hebben gehad. Kortom: een multifunctionele knots.

Bronnen: Biology Letters, phys.org

Beeld: Henry Sharpe