Nieuwe ‘armloze’ dinosoort ontdekt in Argentinië

Paleontologen hebben de schedel van een dinosaurus ontdekt die gevaarlijk was, ondanks dat hij waarschijnlijk piepkleine armpjes had.

Misschien vind je dat de Tyrannosaurus rex lullige armpjes had in verhouding tot de rest van zijn lichaam, maar dan heb je de recent ontdekte Guemesia ochoai nog niet gezien. Toch was hij ondanks zijn minuscule voorpoten, net zoals de T. rex, een gevaarlijke carnivoor. Paleontologen van onder andere de Universidad Maimónides in Buenos Aires en het Britse Natural History Museum ontdekten de bijzondere dino. Ze hebben hun bevindingen nu gepubliceerd in het Journal of Vertebrate Paleontology.

Noorden

De dinosaurus liep ongeveer 70 miljoen jaar geleden rond over het zuidelijk halfrond. Hoe de Guemesia ochoai er precies uitzag is nog niet met zekerheid te zeggen. Dat komt doordat tot nu toe enkel de schedel van de dino is opgegraven. Maar het Britse Natural History Museum brengt in een persbericht naar buiten dat hij waarschijnlijk veel weg heeft van de Carnotaurus sastrei. Dat is een dino die net als G. ochoai behoort tot de groep Abelisauroidea. G. ochoai verschilt van deze dino doordat hij een iets kleiner hoofd heeft waar geen hoorns aan vastzitten.



Lees ook:

Paleontoloog Anne Schulp, onder andere werkzaam bij Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Utrecht, is enthousiast over de dinosaurus. “De abelisauriërs kennen we vooral van de zuidelijke continenten, en in Zuid-Amerika vooral uit Patagonië. Wat leuk is, is dat deze vondst nu eens van een heel stuk noordelijker komt.” De schedel van het uitgestorven reptiel is opgegraven in de Argentijnse provincie Salta, die in het noorden grenst aan Bolivia en Paraguay.

Vleesetende dinosauriërs met kleine voorpoten kwamen wel vaker voor. Zowel andere abelisauriërs, als tyrannosaurus-achtigen hadden vaak kleine armpjes. Maar waarom? Schulp denkt dat gewichtsbesparing daar wat mee te maken had. “Je ziet dat de grote, gespierde muil aan de voorkant door een stevige staart aan de achterkant in evenwicht wordt gehouden. Maar als je aan de voorkant gewicht bespaart, heb je aan de achterkant ook minder nodig.” Kleinere armpjes zorgen dus dat er minder gewicht nodig is.

Naam

De naam Guemesia heeft de dino te danken aan de Argentijnse generaal Martín Miguel de Güemes, die het noordwesten van Argentinië verdedigde tegen de Spanjaarden tijdens de Argentijnse Onafhankelijkheidsoorlog. Ochoai komt van de ontdekker van de schedel: Javier Ochoa.

“Een interessant detail dat de onderzoekers noemen in het artikel, is de aanwezigheid van ruimte voor wat extra bloedvaten rondom het brein,” zegt Anne Schulp. “Handig voor koeling wellicht? Extra bloed-aanvoer voor structuren bovenop de kop? Wie zal het zeggen.” Wordt vervolgd…

Bronnen: Taylor&Francis, Natural History Museum, Live Science

Beeld: Fred Wierum, Wikimedia