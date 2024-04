Groeiringen verklappen leeftijd van octopussen

Hoe kun je achterhalen hoe oud een octopus is? Aan de groeiringen nabij hun kieuwen, menen Australische onderzoekers.

Octopussen werken zich al zeker 330 miljoen jaar een weg door onze wateren. Maar het valt tegen hoe oud een individu wordt; de gemiddelde levensverwachting van octopussoorten is twee tot drie jaar, met wat uitschieters naar beneden en boven.

Om de populatie in stand te houden, moet de visserij er eigenlijk voor zorgen dat er genoeg geslachtsrijpe octopussen in de wateren achterblijven. En dus moeten ze gevangen exemplaren die onder een bepaalde leeftijd zijn, terug de oceaan in gooien. Maar hoe weet je nu hoe oud een octopus is? Onderzoekers in Australië hebben onlangs een studie aan deze vraag gewijd.

Groeiringen

Ze noemen in hun paper verschillende technieken om de leeftijd van een octopus in te schatten, en eentje daarvan trekt extra de aandacht. Aan beide kanten van de mantel van het dier, nabij de kieuwen, vind je namelijk specifieke structuren gemaakt van kraakbeen. Deze structuren zijn opgebouwd uit lagen, die langzaam worden afgezet naarmate de octopus ouder wordt.

Net als aan de groeiringen van een boom, kun je in theorie aan deze structuren afleiden hoe oud een octopus moet zijn. Maar in tegenstelling tot de ringen van een boom geven de mantelstructuren geen jaren, maar dagen aan. Kanttekening: hoeveel dagen één ring precies telt, is voor elke octopussoort anders. De onderzoekers hopen dan ook dat ze andere wetenschappers met hun studie stimuleren om deze verschillen in kaart te brengen.

Handleiding

De gepubliceerde paper is dan ook bedoeld als een soort handleiding. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe wetenschappers de bek en mantel van de dieren het beste kunnen onderzoeken om zo de groeiringen onder de loep te nemen. En aan de hand van die onderzoeken moet er dan natuurlijk een handleiding komen voor vissers om te bepalen hoe oud een gevangen octopus is, zonder hem open te moeten snijden in een laboratorium.

Bronnen: Marine and Freshwater Research Journal, Popular Science

Beeld: iStock/Getty Images