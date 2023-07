Zeldzame octopusbroedkamer in diepzee ontdekt

Onderzoekers hebben voor de westkust van Costa Rica een zeldzame octopusbroedkamer ontdekt, compleet met moederoctopussen, eieren en pas uitgekomen jongen.

Voor de westkust van Costa Rica ligt Dorado Outcorp, een gebied ter grootte van een voetbalveld op ongeveer 2800 meter diepte. Uit een hydrothermale bron stijgen daar vloeistoffen van 12 graden Celsius op uit de zeebodem. Dit is een stuk warmer dan het water in de diepzee dat slechts 2 graden is.

In 2013 zagen onderzoeker dat vrouwelijke octopussen zich daar verzamelden om op hun eieren te broeden. Maar ze zagen geen ontwikkelende embryo’s. Daarom suggereerde het team dat de locatie te warm zou zijn om de groei van octopussen te ondersteunen. Normaal gesproken leven de dieren namelijk in koud water.

Toch octopussenjongen te zien

Onderzoekers van het Schmidt Ocean Institute konden vorige maand met een op afstand bedienbaar onderwatervoertuig opnieuw een kijkje nemen bij Dorado Outcorp. Weer zagen ze meerdere moederoctopussen. Maar deze keer zagen ze ook octopusjongen die uit hun eieren kropen. Dat is bijzonder, want tot nu toe was er slechts een andere actieve octopusbroedkamer in de diepzee ontdekt (op de Davidson Seamount, een onderwatervulkaan op 130 kilometer afstand van de kust van Californië).

De onderzoekers weten nog niet zeker waarom deze dieren worden aangetrokken door de hydrothermale bronnen. Mogelijk versnellen de warme vloeistoffen de ontwikkeling van hun eieren – in tegenstelling tot wat eerst werd gedacht.

Octopussen broeden tussen de twee en tien maanden – en in een enkel geval zelfs meer dan 4 jaar. Gedurende deze tijd houden de moeders hun eieren schoon en beschermen ze de eieren tegen roofdieren. Ze eten heel weinig – of misschien wel helemaal niet – en kort na het uitkomen van de eieren sterven ze.

In deze video van Schmidt Ocean Institute zijn de octopusbroedkamer en de zwemmende jongen te zien.



