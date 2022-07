Grootste roze diamant in 300 jaar gevonden

Mijnwerkers in Angola hebben de grootste roze diamant van de afgelopen 300 jaar ontdekt. Toch zijn diamanten niet alleen maar mooi.

Mijnwerkers in Angola hebben de grootste roze diamant ontdekt in de afgelopen 300 jaar. Het roze juweel weegt 170 karaat. Dat maakt hem net iets kleiner dan de Daria-i-Noor, die met 182 karaat de grootste roze diamant ter wereld is.

De nieuwe diamant heeft de naam Lulo Rose gekregen, naar de Lulo-mijn in het noordoosten van Angola waar hij is gevonden. Roze diamanten zijn ontzettend zeldzaam: maar 1 op de 10.000 diamanten heeft een blosje. Ze hebben hun kleur te danken aan hun kristalrooster – een regelmatig patroon van moleculen waaruit diamanten zijn opgebouwd. Verschillende patronen weerkaatsen licht op verschillende manieren. Daarom vinden mijnwerkers niet alleen doorzichtige, maar in bijzondere gevallen ook oranje, gele, rode én roze diamanten.

Bloeddiamanten in Angola

Helaas hebben de meest schitterende edelstenen een duistere geschiedenis. In 1961 streden Angolezen voor hun onafhankelijkheid van Portugal. 13 jaar en 10.000 mensenlevens later had Angola de strijd gewonnen. Echte triomf was het niet. De oorlog was een bron voor nog meer conflicten. De meerderheid van de geschoolde arbeiders in het openbaar bestuur, de landbouw en de industrie was Portugees. Toen de zij het land ontvluchtten, raakte Angola in een economische crisis.

De depressie veroorzaakte verdeling in de samenleving. Drie grote rebellengroepen streden om de macht. Een van die groepen – de National Union for the Total Independence of Angola – financierde hun wapens met de opbrengst van diamanten. Van 1991 tot 2002 hielden diamanten de geweerlopen warm en de rebellen gekleed in kogelriemen.

Nog steeds wordt er jaarlijks 90 miljoen karaat ruwe diamant gewonnen voor sieraden. Wereldwijd genereren diamanten 295 miljard euro aan inkomsten. De omstandigheden voor het delven van de stenen zijn gevaarlijk. In veel landen, waaronder Angola, schenden bedrijven nog iedere dag de mensenrechten van hun mijnwerkers.

Bronnen: Lucapa Diamond Company, Science Alert

Beeld: Lucapa Diamond Company