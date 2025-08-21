Grootste vleesetende vleermuis groet familieleden met een ‘knuffel’ en deelt eten

Grote onechte vampiers, ’s werelds grootste carnivore vleermuissoort, zijn verrassend sociaal. Ze knuffelen elkaar en delen zelfs hun eten.

Je hebt vast wel eens beelden gezien van een grot die tjokvol zit met vleermuizen. Maar er zijn ook genoeg soorten die in veel kleinere kolonies leven, waaronder grote onechte vampiers. Zij vormen zelfs monogame koppels die samen met hun kinderen nestelen in holle boomstammen. Wetenschappers gingen ervan uit dat deze vleesetende vleermuizen in hun eentje jaagden, maar nieuwe video’s suggereren nu iets anders. En die beelden laten ook zien dat de vliegende zoogdieren erg sociaal zijn.

Familie van vier

Met een spanwijdte van tot wel een meter zijn grote onechte vampiers ’s werelds grootste vleesetende vleermuissoort. Ze jagen vooral op kleine vogels, knaagdieren, insecten en zelfs andere vleermuizen. Ze leven in Mexico en Centraal- en Zuid-Amerika. Doordat ze vooral ’s nachts actief zijn, is hun gedrag in het wild moeilijk te bestuderen.

Toch deden onderzoekers laatst een poging. Ze installeerden een bewegingsgevoelige infraroodcamera in een holle boom in het tropische regenwoud van Costa Rica. Een familie van vier grote onechte vampiers was hier genesteld. In drie maanden tijd maakte de camera meer dan vijfhonderd video’s.

Daarop is te zien dat vleermuizen samen het nest verlieten en ook samen terugkwamen. Dit suggereert dat ze waarschijnlijk toch geen solitaire jagers zijn, zoals eerder gedacht. Mogelijk leren de ouders hun kinderen om te jagen.

Hechte familie

De beelden laten ook zien dat volwassen vleermuizen hun prooien soms vrijwillig deelden met een jonger familielid. De onderzoekers denken dat de volwassen dieren hun nakomelingen hiermee mogelijk helpen om over te schakelen van moedermelk naar een carnivoor dieet. Het volwassen mannetje gaf soms ook een prooi aan het vrouwtje, dat nog moedermelk produceerde.

De beelden suggereren dat beide ouders hun steentje bijdragen aan de zorg van de jongen – een strategie die zeldzaam is voor vleesetende zoogdieren, met name vleermuizen. De twee jongen in het nest zijn waarschijnlijk in verschillende jaren geboren, wat erop wijst dat grote onechte vampiers lang in het ouderlijk nest blijven.

‘Vertederend’

Op de video’s is ook te zien dat de vleermuizen verrassend sociaal zijn. Naast het delen van eten, maakten ze geluiden, speelden ze samen en vlooiden ze elkaar. En als een familielid na een uitstapje terugkeerde naar het nest, werd hij of zij begroet met een soort ‘knuffel’. Een thuisblijver sloeg daarbij zijn of haar vleugel om het lichaam van de teruggekeerde vleermuis.

Volgens onderzoeker Marisa Tietge gebeurde het meest vertederende gedrag tijdens het inslapen. “Elke vleermuis sloeg een vleugel om zijn naaste buurman heen, waarbij alle snuiten elkaar raakten.”

Knuffelende grote onechte vampiers. Beeld: Marisa Tietge/CC-BY 4.0.

Slimme vleermuizen

De onderzoeker was ook verbaasd over de intelligentie van de vleermuizen. “Nadat ik een aantal weken achter elkaar het nest had bezocht, leken de vleermuizen me te herkennen. In het begin werd ik begroet met dreigende geluiden en verstopten ze zich in de hoeken van hun nest. Maar na verloop van tijd veranderde hun reactie in slechts een paar nieuwsgierige blikken – zonder geluiden – en bleven ze ontspannen op hun plek zitten. Zelfs toen ik het volgende seizoen terugkwam, na negen maanden niet langs te zijn geweest, leken ze me meteen te herkennen.”

Het onderzoek keek overigens naar slechts één familie van grote onechte vampiers. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of het geobserveerde gedrag ook bij andere soortgenoten voorkomt.

Bronnen: PLOS One, PLOS via EurekAlert