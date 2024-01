Vleermuizen blijven gezond ondanks dat ze enorm veel suiker eten

Sommige vleermuizen eten immense hoeveelheden suiker, maar in tegenstelling tot mensen zorgt dat niet voor gezondheidsproblemen.

Te veel suiker is slecht voor je gezondheid. Het kan onder andere leiden tot diabetes, obesitas of zelfs kanker. Opvallend genoeg lijken vleermuizen die fruit eten daar helemaal geen last van te hebben, terwijl ze toch iedere dag twee keer hun lichaamsgewicht aan suikerrijk fruit naar binnen werken. Een internationaal team van biologen beschrijft in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications hoe dat kan.

Lees ook:

Andere cellen

Om dat uit te vogelen vergeleek het team de jamaicavruchtenvampier met de grote bruine vleermuis, die geen fruit maar insecten eet. De onderzoekers bekeken welke genen actief zijn in beide vleermuissoorten. Hiervoor gebruikten ze een vrij nieuwe techniek die het ook mogelijk maakt om te zien in welke cellen die genen actief zijn.

Daardoor konden ze zien welke type cellen in organen aanwezig zijn. Zo zagen ze bijvoorbeeld dat de alvleesklier van vruchtenvampieren veel meer cellen had die insuline produceerden, een stof die de bloedsuikerspiegel verlaagt. Er waren ook extra cellen die glucagon produceren, een stof die de bloedsuikerspiegel juist verhoogt. Dankzij deze aanpassingen kunnen fruitetende vleermuizen enorm snel reageren op schommelingen in hun bloedsuikerspiegel.

Ook de nieren hadden een andere samenstelling dan die van de grote bruine vleermuis. Ze hadden meer cellen die gespecialiseerd zijn in het opvangen van schaarse zouten uit het waterige fruitdieet.

Een jamaicavruchtenvampier. Beeld: Tobusaru, CC BY 3.0.

Andere genen

Vervolgens zoomden de biologen in op het DNA in die cellen. In beide soorten stonden er andere genen aan of uit. In de vruchtenvampieren waren dat genen die gunstig zijn voor een suikerrijk fruitdieet omdat ze de bloedsuikerspiegel strak reguleren. Bij de grote bruine vleermuis waren de genen juist afgestemd op een eiwitrijk insectendieet.

Nieuwe behandeling voor diabetes?

Volgens de wetenschappers zijn dit belangrijke inzichten voor diabetesonderzoek. “Bij diabetes kan het menselijk lichaam geen insuline produceren of detecteren, wat leidt tot problemen met het regelen van de bloedsuikerspiegel”, zegt Nadav Ahituv, een van de onderzoekers in een persbericht. “Maar vleermuizen met een fruitdieet hebben een genetisch systeem dat de bloedsuikerspiegel (ondanks grote hoeveelheden suiker, red.) feilloos onder controle houdt. We willen daar graag van leren om betere insulinetherapieën voor mensen met diabetes te maken.”

Bronnen: Nature Communications, UCSF via EurekAlert!

Beeld: Jobet Palmaira/Getty Images