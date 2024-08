Juli was de heetste maand ooit op de heetste plek op aarde

De gemiddelde temperatuur in Death Valley in juli was 42,5 graden Celsius. Daarmee gaat het de boeken in als de heetste maand ooit.

Death Valley, de heetste plek op aarde, heeft in juli zijn heetste maand ooit beleefd, dat heeft de National Park Service bekendgemaakt. Het was gemiddeld 42,5 graden Celsius in het Amerikaanse woestijndal. Deze temperatuur breekt het vorige record van 42,3 °C uit 2018.

Die 42,5 graden is de gemiddelde 24-uurstemperatuur, daarin zijn dus zowel de dag als nacht meegenomen. Overdag was het er gemiddeld 49,9 °C, ’s nachts 35,1 °C. 7 juli was de heetste dag: het weerstation bij de plaats Furnace Creek mat een temperatuur van 54 °C.

Extreme temperaturen worden de norm

“We hebben net de heetste maand in de geschiedenis meegemaakt op de heetste plek op aarde! Zes van de tien heetste zomers zijn in de afgelopen 10 jaar voorgekomen en dat zou ons wakker moeten schudden”, zegt parkopzichter Mike Reynolds in een persbericht.

“Recordbrekende maanden zoals deze kunnen de norm worden als de temperatuur wereldwijd blijft stijgen. Bezoekers van het Death Valley moeten vooruit plannen en voorbereid zijn op extreme temperaturen tijdens de zomermaanden”, waarschuwt Reynolds.

Het weerstation bij Furnace Creek mat de hoogste temperatuur op 7 juli: 54 °C. Beeld: NPS.

Dodelijk slachtoffer

In juli reageerden parkwachters op meerdere levensbedreigende hittegerelateerde incidenten. Zo moesten ze een man uit zandduinen redden nadat hij zijn teenslippers verloor en tweedegraads brandwonden had opgelopen. Op 7 juli, de heetste dag, is er zelfs iemand overleden door de hitte.

Parkwachters dringen er daarom bij zomergasten van Death Valley National Park op aan om binnen 10 minuten lopen van een voertuig met airconditioning te blijven, veel water te drinken, zoute snacks te eten en een hoed en zonnebrandcrème te dragen.

Bron: NPS

Openingsbeeld: Meinzahn/Getty Images