Helpt bomen planten tegen de opwarming van de aarde? 

Ja, zelfs beter dan gedacht, schrijven onderzoekers van de University of California Riverside. Maar er is meer nodig.

Boek je een vliegticket, dan kun je de CO 2 -uitstoot van je reis neutraliseren door een paar euro te doneren aan een project dat bomen plant. Werkt het echt zo eenvoudig?

Een groeiende plant, dus ook een boom, neemt kooldioxide op uit de atmosfeer. Die CO 2 wordt vastgelegd in het hout en draagt dus niet meer bij aan het opwarmen van de aarde. Maar bossen hebben nog meer gunstige effecten op het klimaat.

Plantaardige koeling

Bomen stoten vluchtige stoffen uit. Die reageren met andere stoffen in de atmosfeer. Daarbij ontstaan deeltjes die zonlicht reflecteren, wat helpt tegen opwarming. En met deze verbindingen in de lucht kunnen er makkelijker wolken ontstaan. Ook dat remt het warmer worden van de planeet.

Veel eerdere studies berekenden alleen hoeveel kooldioxide bomen opslaan. De modellen van de University of California nemen ook het reflecteren van zonlicht en de vorming van wolken mee. Daardoor pakt het effect dat bomen planten heeft op het klimaat in hun sommen groter uit.

De helft gekapt

Maar het is niet genoeg om opwarming tegen te gaan. Sinds de start van de industriële revolutie, rond 1750-1800, is naar schatting de helft van de bomen op aarde gekapt. In cijfers: drie biljoen. Door het bijplanten van een biljoen bomen zou de opwarming van de aarde 0,34 graden lager uitpakken.

Dat is ongeveer een kwart van de opwarming die al bereikt is. En het is dus niet genoeg, aldus de onderzoekers. Het compensatiebos zou zo groot zijn als de Verenigde Staten, plus nog een derde keer die omvang.

Liever tropisch

Het maakt uit waar de bomen geplant worden. In de tropen zou het slimst zijn. Daar nemen de planten efficiënt CO 2 op. En ze maken veel afkoelende vluchtige stoffen aan. Maar het heeft ook voordelen om de bosuitbreiding te verspreiden over de planeet, aangezien bomen meer doen dan alleen kooldioxide vastleggen. Ze verbeteren bijvoorbeeld de luchtkwaliteit.

Het gaat ook niet lukken om de bomen te planten op plaatsen waar ze ooit gekapt zijn. Daar is tegenwoordig bijvoorbeeld landbouw of er liggen steden. En in tropische landen gaat de kap nog altijd door, om grond vrij te maken voor boerenbedrijven. Klimaatschade compenseren met bomen is, kortom, nuttig maar niet genoeg. Het is ook nodig om schade te voorkomen.

