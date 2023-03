Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: overgooien met atomen, oude NASA-sonde doet het weer, en vijf vrouwelijke uitvinders in de spotlight.

Wetenschappers gooien en vangen atomen met licht

Beeld: Jaewook Ahn/Korea Advanced Institute of Science and Technology

Het honkbalseizoen staat weer voor de deur, maar in Korea zijn ze alvast begonnen. In het lab welteverstaan. Want onderzoekers van het Korea Advanced Institute of Science and Technology hebben ontdekt hoe ze individuele atomen kunnen ‘wegslaan’ en weer opvangen met behulp van zogenoemde optische pincetten.

Quantumnatuurkundige Robert Spreeuw van de Universiteit van Amsterdam is onder de indruk van het ‘gooi- en smijtwerk’ van de Koreanen. “Dit is een verrassende aanpak om atomen te verplaatsen. De meest directe toepassing zie ik in het herschikken van atomen in een rooster. Zo’n gevuld rooster is van belang als quantumregister, in feite het werkgeheugen van een quantumcomputer.”

Lees meer

Wat is HPV en wat doet het vaccin?

Een kunstenaars impressie van baarmoederhalskanker en een HPV-virus. Beeld: www.scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Meisjes van negen krijgen al sinds 2010 een uitnodiging voor een HPV-vaccinatie, jongens krijgen die pas sinds vorig jaar. Het RIVM startte daarom een inhaalcampagne waarin iedereen uit 1996 of later zich in 2023 gratis mag laten inenten tegen het virus. Maar wat is HPV eigenlijk en wat doet het vaccin?

Het humaan papillomavirus (HPV) is een groep virussen die wratten veroorzaakt, meestal op handen en voeten. Van de tweehonderd verschillende typen HPV zijn er zo’n veertig virussen die de genitale regio’s infecteren en die zijn dan ook overdraagbaar via seks. HPV is een van de meest voorkomende oorzaken van soa’s (seksueel overdraagbare aandoeningen); zo’n 80 tot 90 procent van de seksueel actieve mensen raakt tenminste één keer besmet. Meestal veroorzaakt dat geen symptomen en ruimt ons immuunsysteem het virus snel op.

Maar soms zorgt het wel voor symptomen

Vijf vrouwelijke uitvinders

Duizenden vrouwen, vooral textielarbeidsters, marcheerden ruim een eeuw geleden door New York City en riepen op tot meer gelijkheid in de samenleving. Ze streden voor een beter salaris, stemrecht en kortere werktijden. De precieze datum? 8 maart 1908.

Anno 2023 staat deze datum nog altijd in het teken van de vrouw, om aandacht te vragen voor gelijke behandeling. Maar op Internationale Vrouwendag vieren we ook de vele prestaties die de dames hebben geleverd.

Zoals de uitvindingen waar deze vijf vrouwen van aan de wieg staan