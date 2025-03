Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de oudste inslagkrater, valsspelende AI-modellen, en belangrijke walvispis.

Geologen ontdekken ’s werelds oudste inslagkrater in Australië

Het gebied waar de onderzoekers sporen van de inslagkrater aantroffen. Beeld: Chris Kirkland/Curtin University.

Australische geologen denken de oudst bekende inslagkrater te hebben gevonden. De 100 kilometer brede krater ontstond nadat een meteoriet 3,47 miljard jaar geleden insloeg in de Pilbara-regio in het westen van Australië. Daarmee is hij ruim een miljard jaar ouder dan de vorige recordhouder.

AI-modellen spelen vals als ze dreigen te verliezen tijdens een potje schaken

Hoewel speciaal ontwikkelde schaakengines al een tijdje de beste menselijke spelers kunnen verslaan, is generatieve kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, nog niet zo ver. Om toch te winnen, blijken sommige nieuwe ‘beredeneringsmodellen’ niet vies te zijn van een beetje valsspelen.

Urine van walvissen blijkt enorm belangrijk voor de oceaan

Beeld: Martin van Aswegen/NOAA.

De meeste walvissen zijn gigantisch, het is dus logisch dat ze een grote invloed hebben op hun omgeving. Zo was bijvoorbeeld al bekend dat walvissenpoep belangrijk is voor de verdeling van voedingsstoffen in de oceaan. Nieuw onderzoek in Nature Communications laat nu zien dat ook hun urine daarin een grote rol speelt.

