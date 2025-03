Geologen ontdekken ’s werelds oudste inslagkrater in Australië

In Australië zijn resten gevonden van ’s werelds oudst bekende inslagkrater. Deze is ontstaan nadat een meteoriet 3,5 miljard jaar geleden insloeg.

Australische geologen denken de oudst bekende inslagkrater te hebben gevonden. De 100 kilometer brede krater ontstond nadat een meteoriet 3,47 miljard jaar geleden insloeg in de Pilbara-regio in het westen van Australië. Daarmee is hij ruim een miljard jaar ouder dan de vorige recordhouder. Dat melden de onderzoekers in het tijdschrift Nature Communications.

36.000 km/u

Het aantonen van extreem oude inslagkraters is lang niet altijd mogelijk. Het aardoppervlak verandert namelijk voortdurend, bijvoorbeeld door schuivende aardplaten, vulkanen, overstromingen en wind. De kraters worden daardoor uitgewist.

Desondanks hebben de Australische geologen restanten kunnen ontdekken in een afgelegen gebied in de Pilbara-regio. Ze zagen daar namelijk zogenoemde shatter cones: kegelvormige geologische structuren die op aarde alleen ontstaan door de enorme druk en schokgolven die vrijkomen bij een meteorietinslag.

Aan de hand van die shatter cones schatten de onderzoekers dat de krater zo’n 100 kilometer breed was. Dat betekent dat de meteoriet met ongeveer 36.000 kilometer per uur tegen de aarde aan knalde. Dit zou brokstukken rond de hele wereld hebben geslingerd.

Omdat de leeftijd van de gesteentelagen in de regio al in eerdere studies was vastgesteld, konden de onderzoekers aan de hand van de lagen boven en onder de shatter cones vrij eenvoudig bepalen wanneer de meteoriet insloeg. En dat was 3,47 miljard jaar geleden. Daarmee is dit de oudst bekende krater ter wereld. De vorige recordhouder was de 2,2 miljard jaar oude Yarrabubba-krater, die ook in het westen van Australië ligt.

Geboorte van continenten?

De eerste grofweg 2 miljard jaar van zijn leven werd de aarde regelmatig gebombardeerd door vergelijkbare grote ruimterotsen. Hoewel het bewijs dus lang niet altijd bewaard blijft, hopen de onderzoekers dat er toch nog meer oude kraters gevonden zullen worden. Daarmee zouden ze namelijk een theorie, die ze in een eerdere studie uit 2022 al hadden geopperd, mogelijk kunnen bevestigen.

De geologen schreven toen dat ze vermoeden dat de energie die vrijkwam bij deze grote inslagen een belangrijke rol speelde bij de vorming van de vroege aardkorst. Bijvoorbeeld door een deel van de aardkorst onder een ander deel te duwen of door magma vanuit de aardmantel naar het oppervlak te stuwen. Mogelijk hebben meteorieten zo zelfs bijgedragen aan de vorming van kratons – grote, stabiele landmassa’s die de basis werden van de moderne continenten.

