Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: microbliksems gaven startschot voor leven, zuurstof in het verste sterrenstelsel en een titanium hart.

Mogelijk gaven microbliksems in waterdruppels het startschot voor leven op aarde

In 1952 brouwden Stanley Miller en Harold Urey aan de University of Chicago een oersoep van ammoniak, methaan, waterstof en water. Zou het lukken om in het lab organische moleculen te laten ontstaan? En kan dat dan verklaren hoe de eerste organische verbindingen ontstonden, lang lang geleden, als prille stap op weg naar leven op aarde?

Miller en Urey stuurden stroomstoten door hun oersoep. Die bootsten bliksemschichten na. Want, zo was het idee, bij blikseminslagen zouden er weleens nieuwe moleculen kunnen ontstaan. En op de jonge aarde zal het gebliksemd hebben dat het een lieve lust is, is de gedachte. In het experiment ontstonden inderdaad vanzelf organische verbindingen. Miller en Urey maakten aminozuren in hun oersoep, de bouwstenen voor eiwitten.

Merkwaardig: zuurstof ontdekt in verst bekende sterrenstelsel

Een artistieke impressie van JADES-GS-z14-0, het tot nu toe verste bevestigde sterrenstelsel. Beeld: ESO/M. Kornmesser.

Twee teams van astronomen, waaronder een van de Universiteit Leiden, hebben zuurstof ontdekt in het verst bekende sterrenstelsel, JADES-GS-z14-0. Deze ontdekking zet astronomen aan het denken over hoe snel sterrenstelsels in het vroege heelal zijn ontstaan

Een man overleeft meer dan honderd dagen met titanium hart

Dit is de BiVACOR, het apparaat van titanium dat het hele hart vervangt. Beeld: Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Getty Images.

Een 40-jarige man uit Australië overleefde 105 dagen met een titanium kunsthart, terwijl hij wachtte op een menselijk donorhart. Zo’n soort implantaat was al eerder gebruikt, maar het is de eerste keer dat het langer dan een maand bleef functioneren.

