Een man overleeft meer dan honderd dagen met titanium hart

Een Australische man overleefde 105 dagen met een titanium kunsthart, terwijl hij wachtte op een menselijk donorhart.

Een 40-jarige man uit Australië is de eerste persoon die het ziekenhuis verliet met een hart van titanium. Zo’n soort implantaat was al eerder gebruikt, maar het is de eerste keer dat het langer dan een maand bleef functioneren. Deze mijlpaal wordt beschreven in Nature.

Veel vraag, weinig aanbod

In de wereld lijden meer dan 26 miljoen mensen aan hartfalen, dit wordt gezien als een globale epidemie. Toch vinden er wereldwijd slechts minder dan zesduizend harttransplantaties per jaar plaats. Dit leidt ertoe dat alleen mensen in kritieke toestand kans maken op een transplantatie. Zelfs patiënten met ernstig hartfalen moeten vaak lang wachten op zo’n operatie. Er is simpelweg te weinig aanbod, en te veel vraag naar donorharten.

Daarom hebben Amerikaanse wetenschappers de BiVACOR ontwikkeld, een mechanisch kunsthart. Het vervangt het hart volledig en werkt als een voortdurende pomp. Een magnetische motor pompt het bloed door het lichaam op een regelmatig ritme. Het is uiteindelijk de bedoeling dat dit hart langdurig werkt voor mensen met hartproblemen. Maar voorlopig testen onderzoekers de BiVACOR als tijdelijke overbrugging tussen een falend hart en een harttransplantatie.

Belangrijke stap

Voor een man uit Australië pakte dat goed uit. Hij leefde meer dan drie maanden met het apparaat totdat hij een operatie kreeg om een menselijk donorhart te ontvangen. De man is goed aan het herstellen. Vóór hem hebben al vijf mensen de BiVACOR gekregen, maar hij is de eerste die het ziekenhuis kon verlaten en er ook nog langer dan een maand mee leefde.

Dit is een erg belangrijke stap voor het project, omdat de onderzoekers nu meer weten over hoe de mens in het echte leven omgaat met het apparaat. Toch zijn er nog veel onbeantwoorde vragen, zoals in welke toestand iemand kan leven met het apparaat. Bovendien is de procedure erg duur, en de operatie die erbij hoort zeer risicovol. Dankzij het succes van de Australische man mogen de wetenschappers het onderzoek uitbreiden naar nog vijftien andere patiënten.

Bronnen: Nature, PopSci, Bivacor