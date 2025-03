Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: celtherapie voor coeliakie, de gevolgen van diepzeemijnbouw en bomen die van bliksem houden.

Celtherapie kalmeert ernstige glutenintolerantie bij muizen

Beeld: fcafotodigital/Getty Images

Ongeveer 1 procent van de bevolking heeft coeliakie, een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem abnormaal reageert op gluten. Wanneer iemand met coeliakie gluten eet – een eiwit in onder meer tarwe, gerst en rogge – leidt dit tot buikpijn, diarree en zelfs beschadigingen van het slijmvlies van de dunne darm. Momenteel is er nog geen goedgekeurde behandeling voor deze ernstige glutenintolerantie. De enige optie is om gluten volledig uit het dieet te schrappen.

Maar onderzoekers van de Zwitserse Universiteit van Lausanne werken aan een oplossing. En een eerste experiment bij muizen is positief.

Gevolgen van diepzeemijnbouw na 40 jaar nog zichtbaar

Mangaanknollen op de bodem van de oceaan. Beeld: National Oceanography Centre.

De zoektocht naar mineralen wordt moeilijker en moeilijker. Daarom onderzoeken bedrijven of het haalbaar is om ze uit de diepzee te mijnen. Maar de ecologische schade daarvan is na ruim veertig jaar nog zichtbaar, stellen wetenschappers in een nieuw onderzoek.

Voor deze boomsoort is het voordelig om geraakt te worden door bliksem

Technicus Cesar Gutierrez beklimt de toren die bliksem lokaliseert. Beeld: Evan Gora/Cary Institute of Ecosystem Studies.

Ditpterys oleifera is een bijzondere boomsoort. Hij kan meerdere keren getroffen worden door de bliksem, daarbij miljoenen volt aan elektriciteit voor zijn kiezen krijgen en vervolgens slechts met minimale schade doorleven. Sterker nog: het is voor deze bomen zelfs gunstig om geraakt te worden. Dat ontdekten onderzoekers in Panama.

