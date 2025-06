Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: waarom Amazonebomen niet teruggroeien, onthoornen van neushoorns werkt, en de Melkweg ontsnapt mogelijk aan een botsing.

Waarom bossen niet teruggroeien in de Amazone na goudwinning

Restanten van illegale goudwinning in de Peruaanse Amazone. Beeld: Ernesto Benavides/AFP via Getty Images.

Meer dan 95.000 hectare. Zoveel grond is er verwoest tussen 1980 en 2017 door kleinschalige goudwinning in het regenwoud van Madre de Dios in Peru. Dat komt neer op ongeveer vier keer de oppervlakte van de gemeente Amsterdam. Er is in deze regio gebaggerd – een techniek die nog schadelijker is dan de reguliere mijnbouw.

En nog steeds wordt er gezocht naar het edele metaal in deze regio: bijna tien procent van de ontbossing is een direct gevolg van de goudwinning. Waarom is goudkoorts zo schadelijk? En hoe kan het dat nieuwe bossen maar niet van de grond willen komen, ondanks de inspanningen?

Het onthoornen van neushoorns redt ze van de stroop

Beeld: Tim Kuiper.

Er wordt al jaren gesproken over hoe de neushoornstroperij het beste kan worden aangepakt. Een bekende methode is het trimmen van de hoorns, zodat de dieren zijn ontdaan van hun kostbare bezit. Uit een nieuw onderzoek blijkt dit – in ieder geval voor de neushoorns in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark – positief uit te pakken.

De Melkweg ontsnapt mogelijk aan een frontale botsing met het Andromedastelsel

Illustratie van de nachtelijke hemel vlak voordat de Melkweg samensmelt met het Andromedastelsel. Beeld: NASA/ESA.

Al jaren gaan wetenschappers ervan uit dat ons Melkwegstelsel binnen 5 miljard jaar een frontale botsing maakt met zijn buursterrenstelsel Andromeda. Maar volgens nieuwe simulaties is dit ‘einde’ van de Melkweg nog helemaal niet zo zeker. Dat schrijven astronomen in Nature Astronomy.

