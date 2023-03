KIJK op de wereld: vruchtbare grond

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een opgedroogd zoutmeer met een gigantische kaliumfabriek.

Op deze immense vlakte van 2100 vierkante kilometer, Lop Nur genaamd, was ooit een gigantisch zoutmeer te vinden, maar door menselijk handelen kwam het gebied grotendeels droog te liggen. Dat vonden de Chinezen wel handig, want die voerden er vervolgens 45 kernproeven uit. Totdat ze in 1996 ontdekten dat er een grote hoeveelheid kalium in de grond zit, een gewilde grondstof voor kunstmest.

De Chinezen stopten daarop met hun tests en bouwden een grote kaliumsulfaatfabriek. Deze fabriek, 21 kilometer lang en 10 kilometer breed, verwerkt op dit moment jaarlijks zo’n 1,5 miljoen ton aan kalium; in de toekomst moet dat zelfs 3 miljoen ton worden. En daar kun je heel wat akkers mee bemesten.

Tekst: Maartje Cooijman

Beeld: Google Earth