Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een zelfstandige robotchirurg, chimpansees met een nutteloze moderage, en een inslag op Saturnus?

Een robot voert voor het eerst een groot deel van een operatie helemaal zelfstandig uit

De zelfstandige robot tijdens een van de operaties. Beeld: Juo-Tung Chen/Johns Hopkins University.

Robots zijn al vaak aanwezig in de operatiekamer, maar staan nog altijd onder controle van menselijke chirurgen. Toch worden er steeds meer experimenten gedaan met robots die zelfstandig operaties uitvoeren. De meeste voeren één specifieke taak uit, maar onderzoekers van de Johns Hopkins University in de Verenigde Staten hebben er nu een ontwikkeld die zelfstandig meerdere stappen kan doorlopen om een galblaas te verwijderen.

Lees meer

Chimpansees dragen grassprietjes in hun oor en hun achterste – waarom?

Chimpansee met grassprietje in zijn oor. Beeld: Jake Brooker/Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust.

In een opvangcentrum in Zambia zagen onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht dat chimpansees grassprieten in hun oren en achterste steken. Dit gedrag lijkt geen nut te hebben, toch nemen de apen het van elkaar over.

Lees verder

Is er iets op Saturnus gebotst?

Waarschijnlijk slaan er ieder jaar ongeveer zeven asteroïden of kometen in op Saturnus. Maar zulke botsingen met deze gasreus zijn nog nooit rechtstreeks op beeld vastgelegd. NASA-medewerker Mario Rana heeft nu mogelijk de eerste beelden gemaakt die dat wel laten zien.

Astronomen vragen om hulp