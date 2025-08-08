Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Word Abonnee

Een zieke zeester

Een zonnebloemster in een vroeg stadium van de ziekte. Beeld: Grant Callegari/Hakai Institute.

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de langste bliksemschicht, het zwaarste zwarte gat, en de killer van miljarden zeesterren.

Deze bliksemschicht uit 2017 is nu officieel de langste ooit

bliksemschicht

Op 22 oktober 2017 trok er een intense onweersbui over het zuidoosten van de Verenigde Staten. Een gigantische bliksemschicht verlichtte toen de lucht boven de Texaanse stad Dallas en reikte helemaal tot Kansas City in Missouri. Dit is volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) nu officieel de langste bliksemschicht die ooit is gemeten.

Dit is mogelijk het zwaarste zwarte gat ooit

sterrenstelsel waarin mogelijk het zwaarste zwarte gat zit
Het oranje sterrenstelsel bevat zoveel massa dat hij het licht van het achterliggende blauwe sterrenstelsel ombuigt tot een hoefijzervormige ring. Het oranje stelsel huisvest mogelijk het zwaarste zwarte gat dat wetenschappers ooit hebben gezien. Beeld: NASA/ESA.

Op 5 miljard lichtjaar afstand van de aarde, in een van de grootste sterrenstelsels die we kennen, bevindt zich mogelijk het zwaarste zwarte gat dat wetenschappers ooit hebben gemeten. In het vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society schrijven onderzoekers dat het zwarte gat 36 miljard keer zoveel massa heeft als onze zon – daarmee is het grofweg tienduizend keer zwaarder dan het zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel.

Miljarden zeesterren stierven door een mysterieuze ziekte – de veroorzaker is nu ontdekt

In 2013 viel het duikers en marien biologen op dat zeesterren voor de westkust van Noord-Amerika massaal en op een gruwelijke manier stierven. De dieren raakten vervormd, verloren armen en ‘smolten’ binnen twee weken tot een soort papje. En de zogenoemde sea star wasting disease (slopende zeesterrenziekte) maakt nog steeds slachtoffers.

