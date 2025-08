Deze bliksemschicht uit 2017 is nu officieel de langste ooit

Data van een onweersbui uit 2017 zijn opnieuw geanalyseerd en een van de bliksemschichten blijkt de langste te zijn die ooit is vastgelegd.

Op 22 oktober 2017 trok er een intense onweersbui over het zuidoosten van de Verenigde Staten. Een gigantische bliksemschicht verlichtte toen de lucht boven de Texaanse stad Dallas en reikte helemaal tot Kansas City in Missouri. Dit is volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) nu officieel de langste bliksemschicht die ooit is gemeten.

De bliksemschicht werd vastgelegd door de GOES-16-satelliet van de NOAA, een soort Amerikaanse versie van het KNMI. De WMO heeft die data nu opnieuw geanalyseerd en komt tot de conclusie dat de bliksemschicht 829 kilometer lang was: een wereldrecord. De vorige recordhouder werd geregistreerd in hetzelfde gebied in 2020 en was 768 kilometer lang. De organisatie beschrijft de resultaten in Bulletin of the American Meteorological Society.

Satellietbeeld van de bliksemschicht. Rode cirkels geven positief geladen takken van de bliksem aan, en blauwe cirkels geven negatief geladen takken aan. Beeld: WMO.

Meer records verbroken

Sinds een aantal jaar hebben nieuwe instrumenten op satellieten het mogelijk gemaakt om bliksemschichten vanuit de ruimte te meten. Satellieten in een zogenoemde geostationaire baan hangen continu boven dezelfde plek op aarde. De nieuwe instrumenten kunnen daardoor bliksemhotspots 24 uur per dag in de gaten houden.

Voorheen maakten wetenschappers gebruik van sensoren op de grond. Maar daarmee is het moeilijk om bliksemschichten die een grote afstand afleggen betrouwbaar te meten. De WMO verwacht daarom dat er meer records verbroken zullen worden als er de komende jaren meer gegevens worden verzameld met satellieten.

De nieuwe satelliettechnieken registreerden in 2020 bijvoorbeeld al de langst durende bliksemschicht ooit. Die duurde 17,1 seconden en verlichtte de lucht boven Uruguay en Noord-Argentinië.

Bronnen: WMO, The Guardian

Beeld: Michał Mancewicz/Unsplash (Niet de recordbrekende bliksemschicht)