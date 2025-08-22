Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: het binnenste van een zware ster, vogels zingen langer door lichtvervuiling en een superfood voor bijen.

Primeur: supernova onthult de binnenste structuren van een stervende ster

Artistieke impressie van de supernova. De stervende ster verloor vlak voor de explosie extreem veel massa en wierp een schil van silicium (grijs), zwavel (geel) en argon (paars) af. Beeld: Keck Observatory/Adam Makarenko.

Een zware ster met minstens 8 keer zoveel massa als onze zon verandert in zijn laatste levensfase in een soort kosmische ui. Hij bestaat uit verschillende lagen van steeds zwaardere elementen hoe dichter je bij de kern komt. Tenminste, dat is de theorie. Bewijs voor dit ui-concept was schaars.

Een internationale groep astronomen heeft nu een supernova ontdekt van een ster die zijn schillen vlak voordat hij explodeerde heeft afgeworpen. Daardoor konden ze voor het eerst dieper in zo’n zware ster kijken. En wat ze zagen, bleek goed aan te sluiten bij de ui-theorie. Maar de vondst roept wel andere vragen op.

Lees verder

Vogels zingen dagelijks bijna een uur langer door lichtvervuiling

Als je de nachtzijde van de aarde bekijkt vanuit de ruimte valt je meteen de enorme verlichte gebieden op. Lichtvervuiling heeft effect op zo’n 23 procent van de wereld. Het verstoort niet alleen de nachtrust van mensen, maar ook van dieren.

Nu hebben wetenschappers voor het eerst groot onderzoek gedaan naar de effecten van de wereldwijde lichtvervuiling op het zingen van vogels van diverse soorten gedurende een heel jaar. Zij publiceerden hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Lees meer

Nieuw ‘superfood’ kan bijensterfte drastisch verminderen

Bijen moeten het stuifmeel van verschillende bloemen eten om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen, waaronder essentiële vetachtige stoffen genaamd sterolen. Maar veel bijen leven tegenwoordig in gebieden waar door klimaatverandering en de intensivering van de landbouw de bloemendiversiteit te laag is om te overleven. Het gevolg: bijenkolonies krimpen snel.

En dat is problematisch, want voor het verbouwen van veel gewassen zijn we afhankelijk van de bestuiving door bijen. Imkers proberen hun kolonies daarom te helpen door ze kunstmatig stuifmeel te voeren. Dit bestaat uit een mengsel van eiwitmeel, suikers en oliën, maar het bevat niet de juiste sterolen, waardoor bijen nog steeds niet alle essentiële voedingsstoffen binnenkrijgen en de kolonies alsnog krimpen. Het is wetenschappers nu gelukt om een superfood te ontwikkelen waar deze sterolen wel in zitten.

En hoe goed helpt dat?