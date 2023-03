Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: is het W-boson te zwaar of niet, automatisch tanken in de lucht, en de wereldbevolking blijft onder de 9 miljard.

Is het W-boson nou te zwaar of niet? ATLAS presenteert nieuwe meting

Beeld: ATLAS/CERN

Afgelopen zomer schreven we in KIJK uitgebreid over het W-boson. Of, specifieker: over de meest recente meting van de massa van dit deeltje. Die was toen net gepubliceerd door een team dat aan de slag was gegaan met alle data verzameld door het Amerikaanse experiment CDF. Wat deze meting zo bijzonder maakte: de massa die deze onderzoekers vonden, lag boven de massa die de theorie voorspelt. En dat zou kunnen duiden op – bijvoorbeeld – nieuwe deeltjes.

Alleen: zoals één zwaluw nog geen zomer maakt, zo moet je als natuurkundige ook niet al te hard van stapel lopen als één experiment met een onverwacht resultaat komt. Eerst maar eens afwachten wat andere experimenten over hetzelfde fenomeen te zeggen hebben. Vinden die ook iets geks, dan heb je misschien echt iets nieuws in handen. Doen ze dat niet… Dan zou het zomaar kunnen dat er bij dat ene experiment iets mis is gegaan.

Afgelopen week deed ATLAS, het grootste experiment dat deeltjesbotsingen in de versneller LHC bestudeert, een duit in het zakje. Dat publiceerde een nieuwe analyse… En die strookt met de eerdere ATLAS-waarde uit 2017, én met de theoretische voorspelling.

Hoe zit dat?

Tanken in de lucht zonder mensen

Beeld: AIRBUS

Om het bereik van militaire vliegtuigen te vergroten, is het handig om ze in de lucht bij te kunnen tanken. Daarvoor is een heel nauwkeurige afstemming nodig tussen de crew van het tankervliegtuig en de vlieger van het ontvangende toestel of de drone die moet worden bijgetankt. De toestellen moeten namelijk heel dicht bij elkaar komen om een lange brandstoftoevoer in de tankopening te kunnen mikken.

Dat blijft, onder meer door de flinke turbulentie achter de tanker, een gevaarlijke operatie en dus wordt er veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de coördinatie tussen beide toestellen beter te regelen. Airbus heeft daar, in samenwerking met Europese partijen een mooie stap in gezet met Autonomous Formation Flight and Autonomous Air-to-Air refuelling kortweg A4R.

Hoe werkt dat?

‘Wereldbevolking blijft onder de 9 miljard in 2050’

Tegen 2050 zal de aarde rond de 9,7 miljard koppen tellen, met een piek van maar liefst 11 miljard rond het jaar 2080, aldus de Verenigde Naties. Maar nieuw onderzoek, dat Duitse en Scandinavische wetenschappers in opdracht van de Club van Rome uitvoerden, komt met een heel andere conclusie: in 2050 lopen er rond de 8,6 miljard mensen op onze blauwe bol, daarna zal het geleidelijk krimpen.

Wie heeft het nou bij het juiste eind? En waarom is de toekomst van de wereldbevolking zo lastig te voorspellen?