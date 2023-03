Tanken in de lucht zonder mensen

Tijdens testvluchten heeft de Europese vliegtuigbouwer Airbus met succes een reeks drones volledig geautomatiseerd in de lucht bijgetankt.

Om het bereik van militaire vliegtuigen te vergroten, is het handig om ze in de lucht bij te kunnen tanken. Daarvoor is een heel nauwkeurige afstemming nodig tussen de crew van het tankervliegtuig en de vlieger van het ontvangende toestel of de drone die moet worden bijgetankt. De toestellen moeten namelijk heel dicht bij elkaar komen om een lange brandstoftoevoer in de tankopening te kunnen mikken.

A4R

Dat blijft, onder meer door de flinke turbulentie achter de tanker, een gevaarlijke operatie en dus wordt er veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de coördinatie tussen beide toestellen beter te regelen. Airbus heeft daar, in samenwerking met Europese partijen een mooie stap in gezet met Autonomous Formation Flight and Autonomous Air-to-Air refuelling kortweg A4R.

Onder de naam Auto’Mate werden verschillende systemen samengebracht in een Airbus A310 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) die opsteeg vanuit het Spaanse Getafe. Vrijwel tegelijkertijd vertrokken speciaal uitgeruste DT-25-drones vanuit het Arenosillo Testcentrum in Huelva.

Intelligent aangestuurd

Boven de Golf van Cadiz kwamen ze bij elkaar en werd de besturing van de drones overgedragen van een grondstation naar de MRTT. Die kon de relatieve positie van de toestellen bewaken, zonder dat daar een mens aan te pas kwam en leidde de DT-25’s één voor één autonoom naar de juiste positie op ongeveer 45 meter van de tanker. Tijdens de bijna zes uur durende testvlucht werden de vier drones aangestuurd en bijgetankt door het kunstmatige intelligente-systeem aan boord. Dat zag er zo uit.



Klaar voor de toekomst

Het doel van A4R en Auto’Mate is uiteindelijk om de kans op menselijke fouten te verminderen en de kosten voor opleidingen en het in stand houden van gespecialiseerde teams te beperken. Jean Brice Dumont, hoofd militaire luchtsystemen bij Airbus Defence and Space zegt daarover: “Het succes van deze eerste testvlucht maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van autonome en onbemande technologieën voor het bijtanken in de lucht.”

Volgens hem bevindt het project zich in een vroeg stadium. Het feit dat dit al binnen één jaar is bereikt, betekent dat ze op de goede weg zijn om bemande- en onbemande teams nauw samen te laten werken. Maar ook voor toekomstige luchtmachtoperaties waarbij allerlei bemande militaire vliegtuigen samen met zwermen van begeleidende drones missies uit kunnen voeren.

Bron: Airbus

Beeld: Airbus