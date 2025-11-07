Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: 100.000 kilometer Romeinse wegen erbij, het grootste spinnenweb ooit, en een nieuw krachtig antibioticum.

Nieuwe digitale kaart voegt 100.000 kilometer aan Romeins wegennetwerk toe

In het Romeinse Rijk werden wegen die in drukke gebieden naar grote steden leidden vaak geplaveid, zoals hier vlak buiten de oude stad Timgad in Algerije. Dit is een still uit een animatiefilm gemaakt door de onderzoekers. Beeld: Itiner-e/Artas Media/MINERVA.

Wegen waren ontzettend belangrijk in het Romeinse Rijk. Ze verbonden de meer dan 55 miljoen mensen die er in de tweede eeuw woonden. Handelaren trokken over de wegen naar de stad, en bandieten sloegen regelmatig hun slag op achterafweggetjes. Onderzoekers hebben recent geprobeerd het volledige wegennetwerk te digitaliseren, en krikten het aantal Romeinse kilometers op van ruim 188.000 tot 299.171.

Deze grotspinnen hebben mogelijk het grootste spinnenweb ooit gemaakt

Het spinnenweb is meer dan 100 vierkante meter groot. Beeld: Marek Audy/Subterranean Biology.

In een zwavelgrot op de grens tussen Griekenland en Albanië hebben wetenschappers iets ontdekt wat regelrecht uit de nachtmerrie van een arachnofoob had kunnen komen. Langs een muur in de buurt van de ingang vonden ze een gigantisch spinnenweb waar naar schatting 110.000 spinnen in wonen. Het web van meer dan 100 vierkante meter groot is waarschijnlijk het grootste spinnenweb ooit.

Wetenschappers ontdekken per toeval een zeer krachtig antibioticum

Bacteriekolonies die antibiotica produceren, waardoor er cirkels omheen ontstaan waarin geen andere bacteriën kunnen groeien. Beeld: Universal History Archive/Universal Images/Getty Images.

Bacteriën produceren vaak antibacteriële stoffen om concurrenten te doden. En die kunnen wij soms gebruiken als antibiotica. Streptomyces coelicolor produceert bijvoorbeeld methylenomycine A. Wetenschappers ontdekten dit antibioticum al in 1965.

Onderzoekers hebben nu het productieproces van methylenomycine A beter bestudeerd. Ze ontdekten per toeval dat de bacterie een tussenproduct maakt – genaamd premethylenomycine C lacton – dat honderd keer krachtiger is dan het eindproduct.

