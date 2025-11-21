Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de eerste zoen, texturen voelen op touchscreens en de geboorteplaats van Theia.

Waar werd Theia geboren?

Illustratie van de botsing tussen de jonge aarde en Theia. Beeld: NASA.

Ongeveer 4,5 miljard jaar geleden knalde een hemellichaam dat mogelijk zo groot was als Mars op de jonge aarde. De impact veranderde de grootte, samenstelling en baan van onze planeet. Bovendien leidde de botsing waarschijnlijk tot de geboorte van de maan.

Wetenschappers hebben nog veel vragen over Theia, zoals het hemellichaam wordt genoemd. Hoe groot was het precies? Waar was het van gemaakt? Waar was het gevormd? Het vinden van antwoorden is moeilijk, aangezien Theia door de botsing volledig is verwoest.

Toch kunnen wetenschappers nog steeds sporen van het hemellichaam vinden, bijvoorbeeld in de chemische samenstelling van de hedendaagse aarde en maan. Een internationaal team van onderzoekers heeft deze informatie gebruikt om de samenstelling van Theia te achterhalen. En dat onthult ook de geboorteplaats van het hemellichaam.

Deze ‘pleister’ laat je texturen voelen op het touchscreen van je telefoon

Dit apparaat laat gebruikers texturen voelen op gladde touchscreens. Beeld: Sylvia Tan/Northwestern University.

Als je een nieuwe trui gaat kopen en eerst even de stof wilt voelen, moet je naar een fysieke winkel – online gaat dat niet. Daar komt misschien verandering in. Wetenschappers hebben een soort pleister ontwikkeld die je om je vinger bindt en waarmee je texturen kunt voelen op touchscreens.

Neanderthalers zoenden al – mogelijk ook met mensen

Reconstructie van de eerste neanderthaler van Nederland: Krijn. Beeld: Bart Maat/ANP/AFP/Getty Images.

Zoenen klinkt misschien als een activiteit die bij uitstek menselijk is, maar er zijn tientallen andere dierensoorten die ook (natte) smakkerds geven. Wetenschappers hebben geprobeerd de evolutionaire geschiedenis van de menselijke zoen te reconstrueren. In het vakblad Evolution and Human Behavior schrijven ze dat het gedrag misschien al zo’n 21 miljoen jaar geleden is ontstaan. Dat betekent dat neanderthalers, onze uitgestorven ‘neven’, waarschijnlijk ook al zoenden.

