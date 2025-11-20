Deze ‘pleister’ laat je texturen voelen op het touchscreen van je telefoon

Wetenschappers hebben een soort pleister gemaakt waardoor je met je vinger texturen, zoals leer en corduroy, kunt voelen op een touchscreen.

Als je een nieuwe trui gaat kopen en eerst even de stof wilt voelen, moet je naar een fysieke winkel – online gaat dat niet. Daar komt misschien verandering in. Wetenschappers hebben een soort pleister ontwikkeld die je om je vinger bindt en waarmee je texturen kunt voelen op touchscreens. Ze publiceerden er een artikel over in het vakblad Science Advances.

800 keer per seconde

VoxeLite, zoals het prototype heet, is gemaakt van een dun en rekbaar vel van latex. Het deel dat over je vingertop gaat bevat een aantal zachte rubberen noppen. Deze zijn een soort pixels voor je tastzin: elke nop kan individueel bewegen en tegen je huid aandrukken.

De noppen bestaan uit een rubberen koepel met daaromheen een geleidend laagje latex en een binnenin een elektrode. Wanneer er een lichte spanning wordt aangebracht, ontstaat er elektroadhesie – je herkent dit natuurkundige verschijnsel van een ballon die aan de muur of het plafond blijft plakken nadat je deze over je trui hebt gewreven.

VoxeLite gebruikt elektroadhesie om elke nop afzonderlijk te laten vastplakken aan het gladde touchscreen. Als je je vinger beweegt, kantelen ze daardoor een beetje en drukken ze in je huid. Ze kunnen dit tot wel 800 keer per seconde doen.

Bij een hogere spanning is de adhesiekracht groter en daardoor is de weerstand tussen je vinger en het scherm ook groter. Hierdoor drukken de noppen krachtiger in je huid, wat een ruw oppervlak simuleert. Bij lagere spanning is er juist minder weerstand waardoor het oppervlak gladder voelt.

Hoe hoger de spanning, hoe groter de wrijving tussen de nop en het beeldscherm (het grijze vlak) en hoe verder de nop kantelt. De spanning is voor iedere nop individueel in te stellen en kan 800 keer per seconde veranderen. Beeld: Sylvia Tan et al., Science Advances (2025).

Klein en licht

In een aantal experimenten slaagden proefpersonen erin om met VoxeLite virtuele patronen en texturen te herkennen. Ze konden bijvoorbeeld met 87 procent nauwkeurigheid onderscheid maken tussen patronen die omhoog, omlaag, naar links of naar rechts wezen. Ze konden ook met 81 procent nauwkeurigheid virtuele stoffen identificeren, waaronder leer, corduroy en badstof.

Wetenschappers proberen al langer apparaten te ontwikkelen die de tastzin kunnen betrekken bij het gebruik van touchscreens. Maar die waren altijd onhandig groot en zwaar. VoxeLite is daarentegen slechts 0,1 millimeter dik en weegt 0,19 gram.

De onderzoekers hopen dat hun ‘pleister’ in de toekomst via bluetooth gekoppeld kan worden aan smartphones en tablets, net als draadloze koptelefoons. Hierdoor zou je bijvoorbeeld de stof van die trui kunnen voelen voordat je hem koopt. Maar de technologie kan ook nuttig zijn voor games, realistischere virtual reality-werelden en mensen met een visuele beperking.

Bronnen: Science Advances, Northwestern University via EurekAlert!