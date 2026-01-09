Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Word Abonnee

09 januari 2026

Jupitermaan europa

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de oudste gifpijlen, sneeuwvrije putdeksels en leven op Jupitermaan Europa?

Archeologen ontdekken verreweg de oudste gifpijlen ter wereld

De gevonden pijlpunten met gif
De gevonden pijlpunten. Beeld: Isaksson et al., Sci. Adv. 12, eadz3281.

Zo’n 70.000 jaar geleden begonnen jager-verzamelaars in het zuiden van Afrika te jagen met pijl en boog. Niet lang daarna leerden ze dat deze wapens nog beter werken als je gif op de pijlpunten smeert. Dat hebben Zweedse en Zuid-Afrikaanse wetenschappers ontdekt. Zij vonden namelijk 60.000 jaar oude pijlpunten met gifsporen in Zuid-Afrika. Dit zijn verreweg de oudste gifpijlen die ooit zijn gevonden.

Lees meer

Waarom blijft sneeuw bijna nooit op putdeksels liggen?

putdeksel zonder sneeuw in een besneeuwde straat

Als het koud genoeg is, bedekt een sneeuwbui de straten onder een mooie witte laag. Maar de putdeksels blijven bijna altijd sneeuwvrij. Hoe zit dat?

Lees verder

‘Twijfels over leven op Jupitermaan Europa’

Jupitermaan europa
Beeld: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS | Image processing: Kevin M. Gill/CC BY 3.0.

Europa is een van de vier grootste manen van Jupiter, en de op vijf na grootste maan in ons zonnestelsel. (Met een diameter van 3138 kilometer is hij net iets kleiner dan de maan van de aarde.) Het oppervlak van Europa is bedekt met een dikke laag ijs, waar zich vermoedelijk een enorme oceaan van vloeibaar water onder bevindt. De ijsmaan heeft ook een dunne atmosfeer die grotendeels uit zuurstof bestaat.

Europa wordt dan gezien als een van de meest veelbelovende hemellichamen om leven op te vinden. In een nieuwe studie suggereren planeetwetenschapper Paul Byrne van de Washington University en zijn collega’s echter dat het niet waarschijnlijk is dat er leven op de oceaanbodem van de maan voorkomt.

Waarom niet?

