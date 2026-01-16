Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: bedriegende planten, mysterieuze rode stippen, en microplastics op het platteland.

Deze plant misleidt vogels door nep-bessen te maken

Zelfs de onderzoekers dacht eerst even dat dit echte bessen waren. Beeld: Gao Chen.

Veel planten verpakken hun zaden in voedzame vruchten. Vaak is het de bedoeling dat vogels of andere dieren die vruchten opeten en de zaden op een andere locatie uitpoepen. Zo kunnen de planten – die zelf vast in de grond zitten – hun zaden toch verspreiden. De zwarte bolknol (Dioscorea melanophyma) maakt misbruik van dit fenomeen. Hij misleidt vogels met nep-bessen.

Platteland is meer vervuild met microplastics dan de stad

Het is al langer een grote zorg: microplastics die zich in de atmosfeer bevinden en neerslaan op aarde. Hoewel deze stoffen volgens de European Environment Agency toxisch zijn – en zeer waarschijnlijk een negatieve impact hebben op het ecosysteem en de volksgezondheid – is het moeilijk om te onderzoeken wat de gevolgen precies zijn.

Maar waar slaan microplastics precies neer? En in welke hoeveelheden? Dat zochten onderzoekers van de University of Leeds in het Verenigd Koninkrijk uit en kwamen tot een opvallende conclusie: het platteland is er slechter aan toe dan de stad.

Eindelijk een verklaring gevonden voor deze mysterieuze rode stippen in het heelal?

In de data die de James Webb-telescoop verzamelde op verschillende missies, hebben onderzoekers raadselachtige rode stippen gevonden. Beeld: NASA/ESA.

Ze doen een beetje denken aan piepkleine roestplekjes op de motorkap van je auto: de little red dots op de deepsky-foto’s van de James Webb-ruimtetelescoop. Het gaat om raadselachtige, puntvormige objecten op kolossale afstanden in het heelal, die met de Hubble-ruimtetelescoop (de voorloper van Webb) nauwelijks te zien waren. Ze meten hooguit een paar honderd lichtjaar in diameter, en niemand weet precies wat het zijn.

Maar een internationaal team van astrofysici komt nu met een mogelijke verklaring op de proppen. Ze pronken daarmee zelfs op de cover van het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.

