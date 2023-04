Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: nieuwe ‘wankelmotor’ verslaat diesel, JUICE vertrekt over een week, en een dodelijke schimmel waart rond.

Sinds gisteren staat de derde aflevering van KIJK: Het Experiment online. Deze week praten Diederik en Laurien over nutteloze experimenten. Bestaan die eigenlijk wel? Nee, want elk experiment – hoe doelloos dat op het eerste gezicht ook lijkt – levert kennis op. Of je nou onderzoekt welke kazen muggen lekker vinden, uitvogelt waarom een boterham altijd met de beboterde kant op de grond valt, of de hartslag analyseert van mensen die op een blind date zijn. Over dat laatste onderzoek praat psycholoog Mariska Kret ons bij!. Mis hem niet!

Nieuwe ‘wankelmotor’ verslaat diesel

Beeld: LiquidPiston

We hebben het op deze plek al eerder gehad over LiquidPiston. Het bedrijf doet er alles aan om een eigen interpretatie van een wankelmotor nieuw leven in te blazen; eerst met een X-mini die voornamelijk bedoeld leek voor de kartwereld, maar nu ook met een groter exemplaar: de XTS-210. Die vloeistofgekoelde tweetaktmotor met supercharger zou volgens de fabrikant vijf keer zoveel vermogen leveren als een even grote of zware dieselmotor, en drie keer zoveel koppel.

De Europese satelliet JUICE vertrekt over een week: wat is zijn missie?

Beeld: ESA

Over een week lanceert de ESA – als alles goed gaat – de JUICE-satelliet vanaf het Europese lanceercentrum in Frans-Guyana. De lift-off staat gepland voor donderdag 13 april om 14:15 uur Nederlandse tijd. Na een reis van acht jaar zal de satelliet aankomen bij Jupiter, waar hij een aantal keer langs de drie ijsmanen van de planeet vliegt. In 2035 is de missie voorbij en crasht JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) neer op de maan Ganymedes. Wat hopen astronomen te ontdekken tijdens deze missie?

Kunnen schimmels de mensheid bedreigen?

© Getty Images

De ziekenhuiskamer was één groot broeinest van gist. Het zat in het matras, de gordijnen, de telefoon, de tafels en de stoelen. Je kon beter vragen waar de schimmel níet zat. Om de kamer weer in gebruik te kunnen nemen moest het personeel zelfs delen van het plafond en de vloer laten vervangen. We hebben het hier over de kamer in het Mount Sinai-ziekenhuis in New York waar een patiënt in 2019 de laatste negentig dagen van zijn leven doorbracht, voor hij of zij bezweek aan een infectie met de dodelijke schimmel Candida auris.

De situatie doet denken aan de HBO-hitserie The Last of Us, waarin de hoofdpersonages Ellie en Joël het ene na het andere geïnfecteerde gebouw binnentreden tijdens hun reis. Maar in tegenstelling tot de schimmel in deze serie, is een kolonie C. auris niet goed zichtbaar voor het blote oog én is de schimmel niet in staat zijn slachtoffers te veranderen in hersenloze zombies. Toch moeten we C. auris serieus nemen, want dat het aantal uitbraken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen ter wereld snel toeneemt (met in Europa een verdubbeling in aantal geturfde infecties tussen 2020 en 2021), is wel duidelijk. Moeten we bang zijn voor deze en andere schimmels?

