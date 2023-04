Nieuwe ‘wankelmotor’ verslaat diesel

Het Amerikaanse bedrijf LiquidPiston werkt aan een nieuwe versie van een al heel oud concept. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen.

We hebben het op deze plek al eerder gehad over LiquidPiston. Het bedrijf doet er alles aan om een eigen interpretatie van een wankelmotor nieuw leven in te blazen; eerst met een X-mini die voornamelijk bedoeld leek voor de kartwereld, maar nu ook met een groter exemplaar: de XTS-210. Die vloeistofgekoelde tweetaktmotor met supercharger zou volgens de fabrikant vijf keer zoveel vermogen leveren als een even grote of zware dieselmotor, en drie keer zoveel koppel.

Wankel concept

De wankelmotor werd zo’n honderd jaar geleden bedacht door de Duitse werktuigbouwkundig ingenieur en uitvinder Felix Wankel. Hij ontwikkelde een krachtbron die niet met cilinders en zuigers werkt, maar met een soort driehoekige rotor en een speciale verbrandingskamer. Door een brandstofmengsel in een van de kamers tussen de rotor en de trommel tot ontbranding te brengen, gaat de rotor draaien en kan zo dus voor de aandrijving zorgen.

Klinkt mooi – vooral vanwege het beperkte aantal bewegende onderdelen – maar er zijn wat belangrijke nadelen, zoals een relatief hoog brandstofverbruik, en problemen met de afdichting, zodat de motor wat vervuilender is dan bijvoorbeeld benzine- of dieselmotoren. (Wankels naziverleden en reputatie als lastig mannetje, hielpen overigens ook niet om het concept lekker uit de startblokken te krijgen.)

Binnenstebuiten

Toch lijkt het erop dat nieuwe materialen en nieuwe technieken de wankelmotor nieuw leven in kunnen blazen. Al heeft de Amerikaanse fabrikant het ontwerp wel drastisch aangepast door de verbrandingskamer driehoekig te maken en de rotor grofweg de vorm van een pinda te geven. Zoals LiquidPiston medeoprichter en CEO Alec Schkolnik het ooit in een interview verwoordde: “Neem alles wat je weet over de Wankel en keer het letterlijk binnenstebuiten.”



De XTS-210 is ongeveer zo groot als een basketbal, weegt 19 kilo en heeft een cilinderinhoud van 210 cc. En net als het X-mini-concept kan hij allerlei brandstoffen verstoken, waaronder diesel en kerosine, maar ook JP-8 straalmotorbrandstof, waterstof en aardgas.

Armycontract

Het bedrijf zegt dat de motor bij 6500 tp/m ongeveer een vermogen van 20 kW (26,8 pk) levert en een koppel van 29,4 Nm. LiquidPiston zet die cijfers naast die van een vijf keer grotere en vier keer zwaardere Kohler KDW1003 E536A, een dieselmotor die vaak wordt gebruikt in grasmaaiers, kleine tractors, houtversnipperaars, hoogwerkers en atv’s. Die levert een maximaal respectievelijk 18,8 kW (25,2 pk) en 63 Nm.

Inmiddels heeft het bedrijf een contract van 9 miljoen dollar voor de ontwikkeling van een XTS-210-versie voor het Amerikaanse leger. Die wil de nieuwe motoren voornamelijk gebruiken voor mobiele generators en onbemande voertuigen.

Power on the move

“Er zijn momenteel geen dieselmotoren in de vermogensklasse van 25 pk die geschikt zijn voor ruimtevaart en mobiele militaire toepassingen, waar omvang en gewicht bijzonder belangrijk zijn,” aldus Shkolnik in een persbericht. “Het lagere gewicht, de beperkte afmetingen van de XTS-210 en het vermogen om zware of meerdere brandstoffen te gebruiken, leveren aanzienlijke voordelen op voor de eindgebruiker (…) in een tijdperk waarin ‘power on the move’ steeds belangrijker wordt.”

Bronnen: LiquidPiston, New Atlas

Beeld: LiquidPiston