Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Prototaxites kon wel 8 meter hoog worden. Niemand weet zeker wat voor soort organismen dit waren. Beeld: Matt Humpage/National Museums Scotland.

Astronomen hebben de krachtigste vulkaanuitbarsting in ons zonnestelsel ooit gemeten

Beeld: NASA/JPL

Jupitermaan Io is verreweg het meest vulkanische hemellichaam in ons zonnestelsel. Maar wetenschappers zijn nu getuige geweest van een vulkaanuitbarsting die zelfs voor Io extreem is. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA kwam daar grofweg zes keer zoveel energie bij vrij als alle energiecentrales op aarde samen produceren. Het vulkanische gebied was bovendien ongeveer even groot als heel IJsland.

Schonere schepen zorgen voor minder bliksem – hoe kan dat?

Tot 2020 bliksemde het buitengewoon vaak in de Golf van Bengalen in de Indische Oceaan. De vele oceaanschepen op deze vaarroute maakten tot dat jaar gebruik van brandstof met een relatief grote hoeveelheid zwavel erin. Maar dankzij een nieuwe regel van de Internationale Maritieme Organisatie, daalde het zwavelgehalte met maar liefst zeventig procent. En toen gebeurde er iets opvallends: de bliksemfrequentie nam significant af.

Deze gigantische en bizarre fossielen waren mogelijk een nog onbekende levensvorm

Wat waren de gigantische ‘boomstammen’ die 400 miljoen jaar geleden boven alle andere organismen uittorenden? Volgens nieuw onderzoek waren ze een nog onbekende levensvorm.

