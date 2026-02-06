Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: beton van woestijnzand, het geheim van vastende slangen, en mijnbouw in Europa.

Onderzoekers vinden manier om beton te maken met woestijnzand

Jaarlijks wordt er wereldwijd meer dan vier miljard ton cement geproduceerd en gemixt met zand, wat pakweg dertig miljard ton aan beton oplevert. Dat is een enorme hoeveelheid, zelfs goed voor acht procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Om aan die vraag te voldoen, moeten rivierbedden en bergen het ontgelden. Alleen daar vind je het soort zand dat nodig is om beton mee te maken. Maar onderzoekers van de Technisch-natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen (NTNU) hebben een manier gevonden om beton te maken van woestijnzand.

Slangen eten soms maandenlang niets: hoe overleven ze dat?

Groene boompythons eten soms weken- of maandenlang niks. Beeld: David Clode/Unsplash.

Slangen zijn indrukwekkende roofdieren. Zo zijn er soorten die een heel hert of zelfs een krokodil naar binnen kunnen werken. Net zo indrukwekkend is dat veel slangen in staat zijn om maanden of soms zelfs meer dan een jaar niets te eten. Een internationale groep wetenschappers denkt nu te weten hoe ze dat doen.

Eigen grondstoffen eerst: kan Europa haar eigen kritieke grondstoffen delven?

© Frederic Alm/LAKB

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, heeft Europa enorme hoeveelheden metalen en mineralen nodig voor zonnepanelen, windturbines en elektrische auto’s. En waar kopen we al deze apparatuur nu vooral? Juist, in China. Dit land haalt 60 procent van de zeldzame aardmetalen voor de wereldmarkt uit eigen grond.

China levert voor een betaalbare prijs wat we nodig hebben, maar dat heeft een keerzijde: een grote afhankelijkheid. En die kan tegen ons werken. Dat gebeurde bijvoorbeeld al toen de onderlinge handel tijdens de coronacrisis haperde. Bij geopolitieke spanningen zou die kwetsbaarheid ons opnieuw parten kunnen spelen. China heeft in 2010 de export van zeldzame aardmetalen naar Japan al eens geblokkeerd bij een ruzie over bij welk land enkele onbewoonde eilanden horen.

Een breed gehoorde oproep in Europa luidt dan ook dat ‘we’ zelfstandiger moeten worden bij het verkrijgen van kritieke grondstoffen. Maar hoe gaan we dat doen?

