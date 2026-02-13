Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Het stenen bordspel met een voorbeeld van pionnen die werden gebruikt in de Romeinse tijd. Beeld: Het Romeins Museum.

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een zwart gat zonder supernova, een nieuwe onderwaterdrone, en een Romeins bordspel.

Dit zwarte gat ontstond zonder knal: tweede mislukte supernova ooit

Een illustratie van een ster die is ingestort en een zwart gat vormt. Beeld: Keith Miller, Caltech/IPAC – SELab.

De dood van grote sterren is behoorlijk spectaculair. Ze gaan namelijk de pijp uit met een gigantische explosie: een supernova. En midden tussen al dat geweld kan zich een zwart gat vormen. De meeste zogenoemde stellaire zwarte gaten ontstaan op deze manier.

Tenminste, dat is de gangbare theorie. Maar een heldere en grote ster in ons buursterrenstelsel Andromeda is plotseling verdwenen. Volgens sterrenkundigen van onder andere Columbia University laat dat zien dat sterren ook stilletjes, dus zonder een supernova, in een zwart gat kunnen veranderen.

Deze onderwaterdrone klampt zich vast aan andere vaartuigen en kan vliegende drones lanceren

Maak kennis met Lamprey, een onderwaterdrone met allerlei vernuftige trucjes, zoals het lanceren van torpedo’s of vliegende drones.

AI ontdekt dat Romeinse steen uit Heerlen een strategisch bordspel is

Het stenen bordspel met een voorbeeld van pionnen die werden gebruikt in de Romeinse tijd. Beeld: Het Romeins Museum.

Een ovale steen met strepen erop in de collectie van Het Romeins Museum in Heerlen blijkt een oud bordspel te zijn. AI ontdekte de spelregels.

