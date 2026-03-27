Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: hoe voelen we kou, het oudste honden-DNA, de Vikingklasse, en het verband tussen klimaatverandering en antibioticaresistentie.

Wetenschappers ontrafelen hoe we kou écht waarnemen

Wanneer je je hand in een bak met ijsklontjes stopt, de deur uit stapt op een gure winterdag of een ‘sterk’ kauwgompje neemt, komt TRPM8 in actie. Dit eiwit in onze zenuwcellen opent zich namelijk als een poortje, waar een kou-signaal doorheen kan reizen richting de hersenen. Is dit signaal eenmaal aangekomen, dan merken we de lage temperatuur op.

Hoe TRPM8 van vorm verandert om het kou-signaal door te laten, was lange tijd een raadsel. Moleculair biologen van de UC San Francisco hebben dit nu weten te achterhalen.

Wetenschappers vinden het oudste honden-DNA ter wereld

In Turkije zijn resten gevonden van een hond die 15.800 jaar geleden bij jagers-verzamelaars leefde. Deze tekening geeft daar een impressie van. Beeld: Kathryn Killackey.

Honden waren de eerste dieren die door de mens zijn gedomesticeerd. Maar waar en wanneer leefden de eerste honden? Deze vragen zijn nog altijd onbeantwoord. Twee nieuwe studies in Nature scheppen nu wel iets meer duidelijkheid over de geschiedenis van honden in het westen van Eurazië, met onder andere het oudste honden-DNA ooit gevonden.

Maak kennis met de Vlissingenklasse: Nederlands nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen

Zo zien de mijnenjagers van de Vlissingenklasse er uit. Eigenlijk zijn het mijnenbestrijdingsmoederschepen, propvol varende en vliegende drones die het echte werk moeten uitvoeren. Beeld: Belgium Naval & Robotics.

De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten maken duidelijk waarom het belangrijk is om zeemijnen op te kunnen sporen en uit te schakelen. Nederland heeft zes nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen besteld, waarvan de eerste dit jaar is geleverd en binnenkort in dienst treedt.

Onverwacht: klimaatverandering leidt tot meer superbacteriën en antibioticaresistentie

De bodem in droge gebieden, zoals hier in Californië, bevat meer antibioticaresistente bacteriën. Beeld: Xiaoyu Shan.

Superbacteriën, die resistent zijn tegen vrijwel alle bekende antibiotica, vormen een steeds grotere dreiging. Naar schatting zijn ze (mede)verantwoordelijk voor zo’n 5 miljoen sterfgevallen per jaar. Zulke resistente bacteriën ontstaan voornamelijk door overmatig antibioticagebruik, maar een nieuwe studie in Nature Microbiology laat nu zien dat een andere, onverwachte factor er mogelijk ook aan bijdraagt: droogte.

Hoe zit dat?