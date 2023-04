Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: eerste waarnemingen van de Marskern, dieren voor de rechter, en loopgraven in Oekraïne.

Voor het eerst concrete waarnemingen van de Marskern

Beeld: NASA/JPL and Nicholas Schmerr

Door trillingen in de aarde te meten met seismometers kunnen we de kracht en het epicentrum van een aardbeving bepalen. Maar de snelheid waarmee de golven door de aarde bewegen zegt ook iets over het materiaal in het binnenste van onze planeet. Zo weten we bijvoorbeeld dat de aardmantel bestaat uit vast gesteente, dat de buitenkern is gemaakt van gesmolten ijzer en dat het binnenste deel van de aardkern een vaste bal is die vooral bestaat uit nikkel en ijzer. Een internationaal team van wetenschappers heeft nu voor het eerst seismische trillingen gemeten die door de vloeibare kern van Mars zijn gereisd.

“Ik vind de resultaten erg indrukwekkend”, vertelt Arwen Deuss, hoogleraar geowetenschappen en seismologie aan de Universiteit Utrecht.

Welke dieren verschenen voor de rechter?

Beeld:Xavier Leoty/AFP/ANP

Het lichaam van de 26-jarige jogger Andrea Papi werd op 6 april in een bos bij het Italiaanse dorp Caldes gevonden. Gedood door een beer. Na DNA-onderzoek bleek het om de beer JJ4 te gaan, die al eerder wandelaars zou hebben lastiggevallen. Autoriteiten namen het beest gevangen, en lokale politici eisen nu dat het de doodstraf krijgt. Een deel van de bevolking is het hier echter niet mee eens.

Het is niet de eerste keer dat een dier wordt berecht. Eerder schreven we een artikel over de geschiedenis van dit fenomeen.

En dat kun je hier nu gratis lezen.

Waarom wordt er in Oekraïne nog steeds vanuit loopgraven gevochten?

Beeld: Anatolii Stepanov, Vevhen Titov, Getty Images

Dagelijks zien we beelden van het slagveld in Oekraïne. Wat daarbij opvalt is dat er nog steeds loopgraven worden aangelegd. Zijn we ondanks de enorme ontwikkeling en inzet van moderne wapensystemen als tanks, vliegtuigen en artillerie sinds de Eerste Wereldoorlog dan helemaal niks opgeschoten?

Die vraag leggen we voor aan strategisch analist Frederik Mertens van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).