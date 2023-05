Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: wie is de snelste Jacqueline, een zeemonster uit het dinotijdperk en wat was Cleopatra’s afkomst?

Strijd om snelheid: de ‘oorlog van de Jacquelines’

Jacqueline Auriol in de cockpit van de De Havilland Vampire waarmee ze in mei 1951 het door Jacqueline Cochran gevestigde snelheidsrecord verbeterde. Beeld: Bettmann//Getty Images.

70 jaar geleden, op 18 mei 1953, doorbreekt Jacqueline Cochran als eerste vrouw de geluidsbarrière. Dit record is onderdeel van een ruim tien jaar durende strijd met een andere Jacqueline. In deze gratis longread lees je alles over deze twee bijzondere vrouwen en hun felle competitie.

Gratis longread!

Dit monster maakte de zeeën in het dinotijdperk onveilig

Artistieke impressie van een pliosauriër, die misschien wel tot 14,4 meter lang kon worden. Beeld: Megan Jacobs, University of Portsmouth.

Paleontologen hebben fossielen ontdekt van een enorm roofdier dat miljoenen jaren geleden in de zee zwom. Volgens het team was het wezen mogelijk twee keer zo groot als een orka en voedde het zich met zo’n beetje alles wat op zijn pad kwam.

De fossielen liggen al jaren opgeborgen in een museumlade

Wat was Cleopatra’s afkomst? En meer vragen beantwoord

Een schilderij uit 1866 van Jean-Léon Gérôme waarop Cleopatra en Julius Caesar zijn afgebeeld. Samen kregen ze een zoon: Ptolemaeus XV, bijgenaamd Caesarion (kleine Caesar).

De nieuwe Netflix-documentaire Queen Cleopatra, die sinds vorige week te zien is, maakt heel wat los bij mensen. En dat komt allemaal door het feit dat de koningin van het Oude Egypte door een zwarte actrice wordt gespeeld. Waarom is dit zo tegen het zere been van de Egyptenaren? En wat weten we eigenlijk over Cleopatra’s afkomst? Deze en nog drie andere vragen beantwoord.

Egyptoloog Huub Pragt legt uit