Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de pijnlijkste insectensteek, wat zegt je handschrift over je intelligentie, en zijn zonnepanelen het nieuwe asbest?

Waarom de pijnlijkste insectensteek ter wereld zoveel pijn doet

Een kogelmier heeft de pijnlijkste insectensteek ter wereld. © Dr Morley Read/Getty Images

Borende pijn die samengaat met zweetaanvallen en kippenvel. Dat zijn de symptomen van een kogelmierensteek. En alsof dat niet erg genoeg is, kan die extreme pijn meer dan 12 uur lang aanhouden. De Amerikaanse entomoloog Justin Schmidt, die een pijnindex voor insectensteken heeft gemaakt, beoordeelde de steek van een kogelmier dan ook als de pijnlijkste ter wereld. Wetenschappers van de University of Queensland (VS) hebben nu ontdekt waarom die zoveel en zo lang pijn doet.

Wat zegt je handschrift over je intelligentie?

Beeld: Tetra Images/Getty Images.

Een slecht handschrift zou een teken van een hoog IQ zijn – met Albert Einstein als ultiem voorbeeld.

Maar is dat wel echt zo?

Zijn zonnepanelen het nieuwe asbest?

Orkaan Maria zorgde onder meer voor de verwoesting van deze ‘zonnepanelenfarm’ in Humacao, Puerto Rico. Ze zijn klaar voor de schroothoop… of voor recycling. Beeld: Ricardo Arduengo/AFP/Getty Images.

Vorig jaar kwam er een ware run op gang naar zonnepanelen. In twaalf maanden werden er maar liefst 460.000 nieuwe geplaatst, waardoor nu ruim 2 miljoen woningen voorzien zijn van zonnepanelen. En dat alleen nog maar in Nederland. “Wereldwijd is er meer dan een terawatt aan zonnecapaciteit geïnstalleerd. Gewone zonnepanelen hebben een capaciteit van ongeveer 400 Watt, dus als je zowel daken als zonneparken meetelt, kunnen er wel 2,5 miljard zonnepanelen zijn”, zegt Dr. Rong Deng, een expert in het recyclen van zonnepanelen aan de Universiteit van New South Wales in Australië.

Niet voor niets worden zonnepanelen door sommigen al het nieuwe asbest genoemd