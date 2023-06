Wat zegt je handschrift over je intelligentie?

Een slecht handschrift zou een teken van een hoog IQ zijn -met Albert Einstein als ultiem voorbeeld. Maar is dat wel echt zo?

Klopt het dat een ‘doktershandschrift’ duidt op een hoog IQ? Want de hersenen van slimme mensen werken sneller dan hun handen, waardoor ze een slechter handschrift hebben, toch?

Hanenpotenschrift

Hoewel het internet vol staat met zulke beweringen, is daar gek genoeg maar weinig onderzoek naar gedaan. Een Amerikaanse studie bij volwassenen laat géén verband zien tussen de leesbaarheid van het handschrift en intelligentie. En uit een studie uit 2013 blijkt juist dat kinderen met een slordig handschrift ook vaak een lagere IQ-score hebben en het minder goed doen op school.

Grafoloog Sandra Fisher bestudeert en analyseert al meer dan veertig jaar de relatie tussen handschrift en persoonlijkheid. Zij zegt: “Er zijn verschillende typen lelijk of rommelig handschrift. En er is een verband tussen sommige soorten slecht schrift en lagere cognitieve scores. Aan de andere kant hebben ook artsen en andere intelligente personen vaak een onleesbaar handschrift.”

Ze vervolgt: “Wel zijn er veel slimme mensen van wie het handschrift niet overeenkomt met de traditionele handschriftstijlen. Vaak zijn dat creatievelingen die niet met de stroom meezwemmen en hun handschrift weerspiegelt dat.” Al met al bestaan er volgens Fisher teveel nuances in handschriften om algemene uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen een hanenpotenschrift en intelligentie.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 12/2022.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: TETRA IMAGES/GETTY IMAGES