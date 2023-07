Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: wetenschappers met spijt, deeltjes die sneller zijn dan het licht, en de oorzaak van de titan-implosie.

Oppenheimer en nog drie wetenschappers met spijt

Sinds gisteren draait Christopher Nolans film Oppenheimer in de bioscoop. Robert Oppenheimer is de gekwelde vader van de atoombom. Hieronder lees je het echte verhaal over deze natuurkundige en ook over drie andere wetenschappers met spijt.

Zijn er misschien toch deeltjes sneller dan het licht?

Beeld: iStock/Getty Images

Je kunt nooit sneller reizen dan het licht, zo hoor je weleens. Mag niet van Einstein. 300.000 kilometer per seconde is volgens zijn speciale relativiteitstheorie de absolute bovengrens in dit universum. Dus als je naar een verre ster wil reizen, bereid je dan maar voor op reistijd van vele jaren.

Toch zou het kunnen dat er wel degelijk deeltjes zijn die Einsteins snelheidslimiet aan hun laars lappen, stelt een team van voornamelijk Poolse natuurkundigen in een nieuw wetenschappelijk artikel. Bovendien kun je een brug slaan tussen de wereld waarin alles langzamer dan de lichtsnelheid gaat – de onze dus – en de wereld waarin alles sneller dan het licht beweegt. Met als vreemde consequentie dat je dan ineens niet meer te maken hebt met drie ruimtelijke dimensies en één tijdsdimensie, maar met drie tijdsdimensies en een ruimtelijke.

Eh, wat?

Nieuwe theorieën over oorzaak van Titan-implosie

Beeld: Becky Kagan Schott/Ocean Gate/Handout/Anadolu Agency via Getty Images.

Het ontwerp van de Titan-onderzeeër die op 18 juni implodeerde wijkt behoorlijk af van andere onderzeeërs en is daardoor een stuk goedkoper. Volgens Stockton Rush, de CEO van Titan-moederbedrijf OceanGate, was de onderzeeër dan ook de nieuwe standaard voor diepzeevoertuigen. Maar een aantal technische experts vertellen tegen de Amerikaanse krant The New York Times dat die besparingen misschien wel hebben geleid tot het fatale lot van de Titan.

