Nieuwe theorieën over oorzaak van Titan-implosie

Het kan tot achttien maanden duren om vast te stellen waarom de Titan implodeerde. Maar ingenieurs wijzen nu al op zwakke punten in het ontwerp van de onderzeeër.

Het ontwerp van de Titan-onderzeeër die op 18 juni implodeerde wijkt behoorlijk af van andere onderzeeërs en is daardoor een stuk goedkoper. Volgens Stockton Rush, de CEO van Titan-moederbedrijf OceanGate, was de onderzeeër dan ook de nieuwe standaard voor diepzeevoertuigen. Maar een aantal technische experts vertellen tegen de Amerikaanse krant The New York Times dat die besparingen misschien wel hebben geleid tot het fatale lot van de Titan.

Andere vorm

De experts vergelijken de Titan met de Alvin, een onderzoekonderzeeër van de United States Navy die sinds 1973 al meer dan 4500 veilige duiken heeft gemaakt. En beide ontwerpen blijken op een aantal belangrijke punten te verschillen.

Zo is de romp van de Titan cilindervormig terwijl die van de Alvin – en andere onderzeeërs – bolvormig is. Door de pilvorm passen er vijf mensen in de cabine van de Titan. Dat maakt hem winstgevender dan het ontwerp van de Alvin waar slechts drie personen in kunnen.

Maar op Titanic-diepte – bijna 4000 meter onder water – krijgt een onderzeeër enorm veel druk te verduren. Bij een bolvormige romp wordt die druk evenredig verdeeld en is de vervorming van het materiaal overal vergelijkbaar. Bij andere vormen wordt de druk oneven verdeeld en vervormen sommige delen meer dan andere, waardoor het implosiegevaar toeneemt.



Schematische afbeeldingen van de Titan met cilindervormige romp (links) en de Alvin met bolvormige romp (rechts). Beeld: Mliu92, CC BY-SA 4.0 / Office of Naval Research.

Ander materiaal

De romp van de Titan is ook nog eens van koolstofvezel gemaakt in plaats van het gebruikelijke titanium. Koolstofvezel is een stuk lichter en goedkoper. De Titan weegt daardoor ‘slechts’ 9500 kilogram en de Alvin ruim 20.000.

Koolstofvezel is een sterk materiaal en wordt ook gebruikt in de ruimtevaart. Toch is het volgens experts geen geschikte keuze voor een onderzeeër. Het materiaal is dan wel uitstekend in het weerstaan van trekkrachten, maar het kan eigenlijk niet zo goed tegen de drukkrachten die het te verduren krijgt in de diepzee.

Bovendien bestaat niet de hele romp uit koolstofvezel. De geronde uiteinden van de cilinder zijn namelijk wel gemaakt van titanium. Volgens de experts zal koolstofvezel onder diepzeedruk meer en sneller samendrukken dan titanium waardoor de verbindingen tussen de twee materialen kwetsbaar zijn.

Geen certificaat

Om nog meer kosten te besparen werd de Titan met een klein moederschip naar de Titanic-locatie gebracht. Vanwege het formaat van het schip moest de onderzeeër drie dagen achter lang achter de boot aan worden gesleept. En naar verluidt werden de onderzeeër en het platform waar die op lag nogal ruw rondgeslingerd. De Alvin reist daarentegen gewoon aan boord van een moederschip en een kraan hijst hem op de duikbestemming vervolgens in het water.

De experts die aan bod komen in The New York Times zeggen allemaal dat het uitgebreid testen van de Titan de beste manier was om de veiligheid van het innovatieve ontwerp te testen. De meeste diepzeeboten ondergaan inderdaad zulke kostbare inspectierondes en rigoureuze tests, uitgevoerd door gerenommeerde en onafhankelijke bedrijven. Maar Rush koos er voor om geen veiligheidscertificaat voor de Titan te regelen omdat dit innovatie in de weg zou staan. In een documentaire zei hij: “Je wordt herinnerd om de regels die je breekt, en ik heb wat regels gebroken om dit te maken. Koolstofvezel en titanium – er is een regel dat je dat niet doet. Nou, dat heb ik wel gedaan.”

Bij de implosie van de Titan kwamen vijf mensen om het leven, waaronder Rush zelf.

Bron: The New York Times