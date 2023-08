Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: mijnen ruimen tijdens oorlog, een nieuw type ster, en nieuwe informatie over ijsman Ötzi.

Hoe ruim je landmijnen tijdens een oorlog?

Beeld: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images.

Met in sommige gebieden wel vijf landmijnen per vierkante meter is Oekraïne het land met de meeste mijnen in de grond ter wereld. “Russische mijnenvelden zijn een ernstig obstakel voor onze troepen, maar niet onoverkomelijk. We hebben deskundige mijnenruimers en moderne apparatuur, maar bij lange na niet genoeg voor het front dat zich honderden kilometers in het oosten en zuiden van Oekraïne uitstrekt”, vertelde de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov zondag aan de Britse krant The Guardian. Daarna deed hij een oproep aan westerse landen om meer materieel beschikbaar te stellen en extra trainingen te geven.

Astronomen ontdekken nieuw type ster

Deze artist’s impression toont HD 45166, een zware ster waarvan onlangs is ontdekt dat hij het sterkste magnetische veld heeft dat ooit bij een zware ster is aangetroffen. Intense winden van deeltjes die van de ster wegwaaien worden door dit magnetische veld ingevangen, waardoor de ster door een gasachtig omhulsel is omgeven. © ESO/L. Calçada

Hij maakt deel uit van een dubbelster (waarbij die samen met een andere ster om een gemeenschappelijk zwaartepunt cirkelt), bevat veel helium en is een paar keer zwaarder dan onze zon. Met die informatie moesten sterrenkundigen het lange tijd doen, maar met behulp van diverse telescopen verspreid over de hele wereld hebben ze eindelijk meer kennis weten te vergaren over ster HD 45166. Hij heeft een enorm sterk magneetveld en zou een voorloper zijn van een zogeheten magnetar.

IJsman Ötzi was donker en mogelijk kalend

Beeld: Südtiroler Archäologiemuseum/EURAC/Marco Samadelli-Gregor Staschitz.

In 1991 stuitten twee Duitse bergwandelaars op een wel heel bijzondere vondst: een lijk van rond de 3300 jaar oud in de Ötztaler Alpen. Toen bleek dat het hier ging om de oudste Europese mummie ooit in een gletsjer gevonden, stroomden de onderzoeksgroepen toe. Ötzi’s lichaam, kleding en uitrusting leverden veel kennis op over diens leefwijze in het gebergte ten tijden van het stenen tijdperk. Toch volgen er nog steeds verrassingen. Een nieuw genetisch onderzoek, gepubliceerd in Cell Genomics, wijst namelijk uit dat de ijsmummie donker was en mogelijk een kale knar had.

