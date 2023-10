Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: muizen op extreme hoogte, apen in de overgang, en de toekomst van designerbaby’s.

Muizenmummies bewijzen: leven mogelijk op deze onherbergzame vulkanen

Beeld: Jay Storz.

We hebben het vaak over microben die in de meest extreme omstandigheden weten te overleven. Ze zijn bijvoorbeeld gevonden in onder meer zure meren, onder immense druk op de zeebodem en bij hoge temperaturen, zoals in woestijnen. Nu blijkt dat sommige zoogdieren er ook wat kan kunnen. Zo stelden onderzoekers van onder meer de University of Nebraska vast dat er ‘gewoon’ muizen leven in de ijle lucht en de vrieskou van de toppen van een hoogvlakte in Chili en Argentinië.

Mensen houden het er hooguit een dag vol

Wetenschappers vinden wilde vrouwtjesapen die in de overgang zitten

Beeld: Tobias Deschner.

Ergens tussen de 45 en 55 jaar moeten vrouwen eraan geloven: de overgang. De befaamde opvliegers en het stoppen van de menstruatie kenmerken het einde van de vruchtbare periode. Gedacht werd dat alleen de mens en een aantal tandwalvissoorten, zoals de orka, zo’n menopauze kennen (afgezien van sommige dieren in gevangenschap). Maar dat idee wordt nu op zijn kop gezet, want onderzoekers van onder meer de University of California Los Angeles ontdekten dat ook wilde chimpansee-vrouwtjes een zogenoemde post-reproductieve periode laten zien.

Hoe bijzonder is dit?

Kunnen (en mogen) we binnenkort designerbaby’s maken?

Beeld; Moussa81/iStock/Getty Images.

Al ver voor de geboorte genetische ziektes tackelen met behulp van CRISPR-Cas, is nu nog verboden. Komt er een moment waarop we deze techniek wél gaan toepassen? Wetenschapsjournalist Rijco van Egdom zoekt het uit.

Een Chinese arts heeft al een keer gerommeld met het DNA van twee ongeboren baby’s