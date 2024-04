Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de onverwachte ontdekking van lsd, de band tussen Israël en Iran, en het grootste zeereptiel ooit.

Hoe een onbedoelde trip leidde tot de ontdekking van lsd

Beeld: Busà Photography/Getty Images.

Een synthetische drug die de ademhaling en bloedsomloop zou stimuleren. Dat was het doel van Albert Hofmann (1906-2008) toen hij in 1938 werkte voor het Zwitserse chemiebedrijf Sandoz. Hij wist toen nog niet dat hij onbedoeld een zeer psychoactieve stof zou synthetiseren, of dat hij zelf per ongeluk de eerste lsd-trip ooit zou maken.

Waarom zijn Israël en Iran aartsvijanden?

Beeld: Manuel Augusto Moreno/Getty Images.

De uitgebreide luchtaanval van Iran op Israël, die voor 99 procent is afgeslagen, komt niet zomaar uit de lucht vallen. De twee landen zijn al jaren aartsvijanden van elkaar. Maar dat was niet altijd zo, ze zijn ooit goede vrienden geweest.

Grootste zeereptiel ooit was tweemaal zo lang als een stadsbus

Beeld: Sergey Krasovskiy/CC-BY 4.0.

Het was mei 2020 toen de 11-jarige Ruby en haar vader Justin Reynolds tijdens een fossielenjacht op een meer dan 2 meter lang kaakbot stuitten op het strand in Somerset in het Verenigd Koninkrijk. Ze snapten meteen het belang van hun bijzondere vondst en namen contact op met paleontoloog Dean Lomax van de University of Manchester.

Lomax constateert nu samen met collega’s dat het hier om een geheel nieuwe soort Ichthyosaurus, een prehistorisch zeereptiel, gaat. De betreffende soort bleek ruim 25 meter lang te kunnen worden, tweemaal zo lang als een stadsbus.

