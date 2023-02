Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: deepfake van Eminem, antibioticaresistentie door oorlogen, en het lot van gestolen fietsen.

DJ gebruikt Eminem-deepfake, mag dat zomaar?

Beeld: Gareth Cattermole/Staf/Getty Images

Deepfakes zijn nauwelijks meer te onderscheiden van echt en worden almaar populairder. Nu heeft ook de wereldberoemde Franse DJ en muziekproducent David Guetta ze ontdekt. Hij gebruikte de technologie om de stem van rapper Eminem te creëren en wist er een grote menigte mee op te hitsen tijdens een liveshow. Technologisch gezien gaaf, maar het roept tegelijkertijd allerlei vragen op.

Djurre Das, werkt als onderzoeker aan het Rathenau Instituut waar hij zich bezighoudt met vraagstukken rond de toepassing van digitale technologie. Hij legt de juridische en ethische vraagstukken uit.

Waar gaan gestolen fietsen naartoe?

In Amsterdam worden jaarlijks 11.000 fietsen als gestolen opgegeven. Maar in werkelijkheid wisselen veel meer fietsen onrechtmatig van eigenaar: waarschijnlijk richting de 80.000. Wat doen de fietsdieven ermee? Worden ze verkocht, verzonden of in de grachten gedumpt? Een team, onder leiding van Fabio Duarte en Titus Venverloo, besloot dit uit te zoeken.

Precies honderd tweedehands fietsen (in de prijsklasse tussen de 90 en 350 euro) werden uitgerust met mobiele trackers. Die waren ook al eerder ingezet door het MIT Senseable Amsterdam Lab om illegale elektronica te volgen. De onderzoekers lieten de fietsen – op slot – achter op publieke locaties, zoals het Museumplein, de Dam en de Wallen. Vervolgens was het wachten op de fietsendieven.

Oorlogen in Irak hebben geleid tot ‘catastrofaal’ hoge antibioticaresistentie

Beeld: Mstyslav Chernov/CC-SA 4.0 International

Een oorlog kent alleen maar verliezers. Nou ja, er is blijkbaar toch een winnaar: de bacterie. Wetenschappers van onder meer de American University of Beirut beschrijven in het tijdschrift BMJ Global Health op welke manier verschillende facetten van de gewapende conflicten in Irak bepaalde bacteriesoorten volop in de kaart hebben gespeeld. Ze geven tevens een waarschuwing af voor de rest van de wereld.

