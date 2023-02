DJ gebruikt Eminem-deepfake, mag dat zomaar?

Het gebruik van Eminems stem, die door AI is gegenereerd, tijdens een liveshow van David Guetta roept juridische en ethische vragen op.

Deepfakes zijn nauwelijks meer te onderscheiden van echt en worden almaar populairder. Nu heeft ook de wereldberoemde Franse DJ en muziekproducent David Guetta ze ontdekt. Hij gebruikte de technologie om de stem van rapper Eminem te creëren en wist er een grote menigte mee op te hitsen tijdens een liveshow. Technologisch gezien gaaf, maar het roept tegelijkertijd allerlei vragen op.

Eminem-stijl

Guetta deelde onlangs de hit op zijn Twitter-account. “Eminem bro,” zegt de DJ, “ik produceerde dit meer als een grap, en het werkte zo goed dat ik het niet kon geloven. Ik ontdekte die AI-websites waarop je teksten kunt schrijven in de stijl van elke artiest die je leuk vindt. Dus ik typte ‘schrijf een couplet in de stijl van Eminem over Future Rave’, en ik ging naar een andere AI-website die de stem kon nabootsen. Ik zette het couplet daarin, speelde de plaat, en de mensen gingen helemaal los.”

Waarschijnlijk heeft de producer ChatGPT geraadpleegd voor het couplet in Eminem-stijl, en Uberduck of FakeYou voor de typische stem van de rapper.

Onder zijn eigen bericht, schrijft Guetta – met meer dan 10 miljoen verkochte albums, meer dan 10 miljard streams en meer dan 100 miljoen dollar aan muziek gerelateerde inkomsten op zijn naam – dat hij het nummer “uiteraard niet commercieel zal uitbrengen”. Ondertussen speelde hij het wel voor duizenden fans. En in het filmpje geeft hij bij de introductie van de nieuwe sound ook niet aan dat de stem een deepfake is.

Juridisch gezien ingewikkeld

Hoe zit het met de juridische kant van dit stemgebruik? Had Guetta namelijk een echt Eminem-sample gebruikt, dan was hij de rapper royalty’s verschuldigd. Maar nu gaat het om een gesimuleerde stem die is ontwikkeld door kunstmatige intelligentie.

Volgens Djurre Das laat dit voorbeeld goed zien dat nieuwe technologieën altijd de bestaande juridische kaders uitdagen. Das werkt als onderzoeker aan het Rathenau Instituut waar hij zich bezighoudt met vraagstukken rond de toepassing van digitale technologie. “Het is niet zo dat er geen wetgeving hierover bestaat, want die is er wel rondom het gebruik van samples. Maar de vraag is hoe je die moet toepassen. En dat is lastig hier, want Eminem heeft de tekst geschreven noch gezongen. Hij is dus geen auteursrechthebbende. Aan de andere kant kan zo’n algoritme die stem goed nadoen, omdat het is getraind met uren aan optredens van Eminem. En die opnames zijn wél auteursrechtelijk beschermd.”

Volgens Das is het daarom logischer om te onderzoeken of dergelijke programma’s überhaupt wel getraind mogen worden met die samples. “Vooral omdat het nog veel vaker zal gebeuren dat artiesten of kunstenaars aan de slag gaan met kunstmatige intelligentie die op andermans werk is gebaseerd.”

Rechtszaak aangespannen

Om diezelfde reden spant een groep van artiesten een rechtszaak aan tegen de makers van kunstmatige intelligentie-programma’s als DALL-E en Midjourney, werd halverwege januari bekend. De ‘schilderijen’ en afbeeldingen die dergelijke algoritmes uitspugen, leunen namelijk eveneens op bestaande werken van kunstenaars. En aangezien ze er vaak hun brood mee verdienen, zijn ze er niet bij gebaat als hun werk zonder toestemming in de trainingsdatabase wordt opgenomen.

De aangeklaagde bedrijven hebben nog niet gereageerd op de zaak. Eminem evenmin op Guetta’s nieuwste hit.

Op de website Have I Been Trained kunnen artiesten controleren of hun werk is gebruikt om algoritmes te trainen.

