Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: exotisch alternatief voor zwarte gaten, het Wow!-signaal, en vliegmachine belooft internet voor iedereen.

Far Out: Sterrenkundigen maken exotisch alternatief voor zwarte gaten nóg exotischer

Een zwart gat heeft twee problematische onderdelen: de singulariteit in het midden, die een oneindig hoge dichtheid zou hebben, en de waarnemingshorizon, die ervoor zou zorgen dat zwarte gaten informatie vernietigen. Beeld: NASA/JPL-Caltech.

Als een zware ster in elkaar klapt, krijg je een zwart gat. Tenminste, dat is wat het overgrote deel van de natuur- en sterrenkundigen je zal vertellen. Maar een dikke twintig jaar geleden bedachten twee fysici een ingenieus alternatief. Misschien zijn zwarte gaten in werkelijkheid zogenoemde gravastars, stelden ze: objecten die er van een afstandje hetzelfde uitzien, maar die nét wat minder problematisch in elkaar zitten.

Ingenieus of niet: tot op de dag van vandaag is er geen snippertje bewijs gevonden voor de stelling dat alle – of sommige – zwarte gaten stiekem gravastars zijn. Toch weerhield dat astrofysici Daniel Jampolski en Luciano Rezzolla van de Goethe-universiteit in Frankfurt er niet van om, in hun eigen woorden, “nog een stapje verder te speculeren”. In een recent wetenschappelijk artikel storten ze zich namelijk op een nóg exotischere mogelijkheid: dat een gravastar zich ín een andere gravastar bevindt. Wat heet: ze wijden zelfs berekeningen aan een willekeurig aantal gravastars die als matroesjka-poppen om elkaar heen zitten.

Mysterie van het Wow!-signaal eindelijk opgelost? (Spoiler: het zijn geen aliens)

De computeruitdraai waarop astronoom Jerry Ehman ‘Wow!’ krabbelde naast het signaal. Beeld: Big Ear Radio Observatory.

Toen astronoom Jerry Ehman de Big Ear-radiotelescoop in 1977 richtte op het groepje sterren Chi Sagittarii, ontving hij een krachtig radiosignaal dat maar liefst 72 secondes duurde. Het was dusdanig vreemd dat hij er op een computeruitdraai ‘Wow!’ naast schreef. Vervolgens ging het de geschiedenis in als het Wow!-signaal.

Volgens Ehman zou het een teken van buitenaards leven zijn. Maar inmiddels zijn er nog maar weinig mensen die daar in geloven. Toch is er nog steeds geen goede verklaring voor het radiosignaal. In 2017 deed astrofysicus Antonio Paris wel een poging: hij schreef dat het afkomstig zou zijn van een waterstofwolk rond een komeet, maar daar was niet iedereen van overtuigd.

Onderzoekers, onder leiding van Abel Méndez van de Universiteit van Puerto Rico, komen nu met een andere interessante verklaring. Het radiosignaal zou zijn veroorzaakt door een koude waterstofwolk die door een zeldzame gebeurtenis even enorm helder werd.

Zeppelinachtige vliegmachine belooft razendsnel internet voor iedereen

De Sceye HAPS is vorige week opgestegen voor zijn allereerste nachtvlucht. Beeld: Sceye.

Hoewel je in Nederland bijna overal internet hebt, zijn er ook een hoop afgelegen gebieden op de wereld waar mensen niet kunnen grinniken om kattenfilmpjes. De zeppelinachtige vliegmachine HAPS (High-Altitude Platform Station) van het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Sceye moet daar verandering in brengen. En laatst bereikte hij een belangrijke mijlpaal.