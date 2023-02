Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: cursist vindt goud, het Rudolf Diesel complot, en Chinese Marsrover ontwaakt niet uit winterslaap.

Man vindt goudschat tijdens een metaaldetectorcursus

De derde les van een metaaldetectorcursus verloopt anders dan gedacht voor Nikki Steinmann. Al na negen stappen begint zijn metaaldetector namelijk te piepen. Op het schermpje verschijnt code 99; het signaal dat er mogelijk goud in de grond ligt. Nikki Steinmann (44) begint enthousiast te graven en ziet al snel iets glimmen. Het blijken een paar gouden oorbellen en enkele zilveren Deense munten te zijn die al 800 jaar verborgen liggen in een weiland in de buurt van Hedeby; een oude Vikingstad in Noord-Duitsland bij de grens met Denemarken.

Complot: wie gooide Rudolf Diesel overboord?

Rudolf Diesel bekijkt vanaf een houten stellage in juli 1893 zijn eerste dieselmotor: een uitvinding waar hij succes mee had. Toch kwam de talentvolle Duitser twintig jaar later op mysterieuze wijze om het leven. Werd hij vermoord? © Ullstein Bild/Getty Images

Op 23 februari 1893 – vandaag precies 130 jaar geleden – krijgt Rudolf Diesel een octrooi op zijn revolutionaire dieselmotor. Op 29 september 1913 – twintig jaar later – verdwijnt hij op eigenaardige wijze van een boot en zijn lijk wordt later in de Noordzee aangetroffen. Er zijn mensen die roepen dat het om een samenzwering gaat. Hoe zijn die verhalen ontstaan en wat is ervan waar?

Chinese Marsrover is nog steeds niet ontwaakt uit winterslaap

De Chinese Zhurong-rover rijdt sinds mei 2021 over Mars. In mei 2022 brak de eerste winter aan (een Marsjaar duurt ongeveer 687 aardse dagen). Overdag is het daar dan zo’n -20 graden Celsius en ’s nachts zelfs -100 graden, en de systemen in de rover werken dan minder goed. Bovendien is het door vele zand- en stofstormen moeilijk om via de zonnepanelen voldoende energie op te wekken. Daarom ging de Zhurong in een geplande winterslaap.

Eind december begon de lente op Mars, en de Zhurong had toen uit zichzelf moeten ontwaken. Maar beelden van NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter – een ruimtesonde die het klimaat van de planeet bestudeert – laten zien dat de rover al sinds september op dezelfde plek staat.

