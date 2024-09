Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: de aarde had een ring, het wrak van de titan-onderzeeër, zwart gat spuwt gigantische jets.

Wetenschappers vinden bewijs voor een planetaire ring om de aarde

Artistieke impressie van hoe de planetaire ring rond de aarde eruit had kunnen zien. Beeld: Oliver Hull/Monash University.

Een planeet met ringen is voor de mens nog altijd een ver-van-ons-bed show. Binnen ons zonnestelsel mogen alleen Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus zich de rechtvaardige eigenaar van een planetaire ring noemen. Is het mogelijk dat aarde ooit bij dit clubje hoorde? Een Australische groep wetenschappers denkt van wel.

Eerste foto van wrak van geïmplodeerde Titan-onderzeeër onthuld

De staartkegel van de Titan is volledig afebroken van de romp en daardoor niet geïmplodeerd. Beeld: US Coast Guard.

In juni 2023 stapten vijf mensen aan boord van de Titan-onderzeeër om het wrak van de Titanic – dat bijna 4000 meter onder water ligt – van dichtbij te bewonderen. Maar de onderzeeër bezweek onder de enorme druk en implodeerde, waardoor alle inzittenden om het leven kwamen. Tijdens een hoorzitting over hun dood onthulde de Amerikaanse kustwacht deze week de eerste foto van het wrak.

Nederlandse sterrenkundigen zien gigantische straalstromen opgewekt door zwart gat

Artistieke weergave van Porphyrion, de grootste structuur opgewekt door een zwart gat ooit ontdekt. Beeld: Erik Wernquist, Dylan Nelson (IllustrisTNG Collaboration), Martijn Oei.

Een internationaal team van sterrenkundigen, onder leiding van de Nederlandse Martijn Oei, heeft het grootste paar straalstromen bij een zwart gat ooit ontdekt. De ‘jumbojets’ zijn samen 140 Melkwegen lang, het vorige record stond op 100 Melkwegen.

