Eerste foto van wrak van geïmplodeerde Titan-onderzeeër onthuld

De staartkegel van de Titan is volledig afebroken van de romp en daardoor niet geïmplodeerd. Beeld: US Coast Guard.

De Amerikaanse kustwacht heeft deze week de eerste foto van het wrak van de geïmplodeerde Titan-onderzeeër onthuld tijdens een hoorzitting.

In juni 2023 stapten vijf mensen aan boord van de Titan-onderzeeër om het wrak van de Titanic – dat bijna 4000 meter onder water ligt – van dichtbij te bewonderen. Maar de onderzeeër bezweek onder de enorme druk en implodeerde, waardoor alle inzittenden om het leven kwamen. Tijdens een hoorzitting over hun dood onthulde de Amerikaanse kustwacht deze week de eerste foto van het wrak.

Overtuigend bewijs

Op de foto zie je de gebroken staartkegel op de bodem van de Noord-Atlantische Oceaan liggen. Dit is de achterkant van de onderzeeër en lijkt compleet afgebroken te zijn van de romp. Naast de staartkegel liggen enkele andere brokstukken.

De Marine Board of Investigation zei tijdens de hoorzitting, die naar verwachting tot 27 september duurt, dat de staartkegel is gevonden met een op afstand bestuurbaar vaartuig op 22 juni 2023. Het onderdeel lag op enkele honderden meters afstand van de Titanic. De toestand van de gevonden brokstukken vormt volgens de experts “overtuigend bewijs” dat de onderzeeër tot zijn einde kwam door een catastrofale implosie – een plotselinge ineenstorting veroorzaakt door immense druk.

Het ongeluk eiste de levens van Stockton Rush (de oprichter en CEO van OceanGate, het bedrijf achter de Titan); zakenman Shahzada Dawood en zijn 19-jarige zoon, Suleman Dawood; avonturier Hamish Harding; en de Franse duiker Paul-Henri Nargeolet. De stoffelijke resten die zijn gevonden, werden met DNA-tests gekoppeld aan deze vijf mannen, bevestigde de Marine Board of Investigation.

Laatste berichten van de Titan

Tijdens de hoorzitting werden ook de laatste berichten vanuit de Titan bekendgemaakt. Niet lang voor het ongeluk stuurde de bemanning nog “alles goed hier” naar de Polar Prince, een ondersteuningsschip aan het oppervlak.

In een laatste bericht schreef de bemanning van de Titan “dropped two wts”, wat betekent dat de onderzeeër twee gewichten had losgelaten in de hoop terug te keren naar het oppervlak van de oceaan. 6 seconden later viel het contact weg.

Controversie

Het ontwerp van de Titan-onderzeeër week behoorlijk af van andere onderzeeërs en is daardoor een stuk goedkoper. Maar technische experts denken dat die besparingen misschien wel hebben geleid tot het fatale lot.

Bovendien koos OceanGate er voor om geen veiligheidscertificaat voor de Titan te regelen, omdat dit innovatie in de weg zou staan. En dat terwijl meerdere experts herhaaldelijk aan het bedrijf hadden verteld dat ze zich zorgen maakten over de veiligheid van de onderzeeër.

Hoewel de hoorzitting vooral bedoeld is om “de feiten rondom het incident bloot te leggen”, erkende voorzitter Jason Neubauer dat er ook zal worden gekeken of er sprake is van “wangedrag of nalatigheid”. “En als er een criminele daad wordt vastgesteld, zullen we een aanbeveling doen aan het ministerie van Justitie”, zei hij.

Bronnen: Marine Board of Investigation, CNN